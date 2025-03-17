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    澎湖「綠金」海菜行銷國際 成功打開澳洲、日本等國際市場

    澎湖「綠金」海菜，已成功打開日本、澳洲國際市場。（澎湖縣政府提供）

    澎湖「綠金」海菜，已成功打開日本、澳洲國際市場。（澎湖縣政府提供）

    2025/03/17 16:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海菜推廣中心業者長年深耕產業，成功將澎湖「綠金」海菜行銷至日本、澳洲等國，縣長陳光復肯定業者用心行銷國際，今也化身代言人全力推廣澎湖野生海菜。他現場實地了解海菜的採收與加工過程，並親自體驗曬海菜，品嚐澎湖新鮮野生海菜的獨特風味，並鼓勵業界持續拓展海外市場，進一步提升澎湖海菜的國際競爭力。

    陳光復表示，澎湖冬季有「三金」，分別為白金土魠、黑金紫菜、綠金青海菜，其中海菜因其豐富的營養價值，廣泛應用於食品加工，除了製作海苔醬，更可製作成高營養的健康食品。澎湖擁有得天獨厚的純淨海域，潮間帶孕育出的野生海菜天然無污染，經過當地漁民細心採收與專業加工，已發展成極具經濟價值的產業。

    他也鼓勵年輕人返鄉投入海洋產業，運用創新思維與行銷策略，讓澎湖的在地特色產品走向更廣闊的市場，為家鄉產業注入新活力，進一步提升澎湖農漁產業的附加價值與競爭力。

    雖然海菜發展極具潛力，但目前採集方法還是要注意。國立澎湖科技大學養殖系教授徐振豐就提醒，採集海菜應避免破壞底基附著岩石，同時碼頭、堤防過度水泥設施，也會造成海菜棲地縮減等警訊。另外，也有業者提出有不肖業者使用自來水裝海菜，會破壞海菜結構，同時有「灌水」之嫌，欺騙消費者破壞澎湖「綠金」的商譽。

    澎湖縣長陳光復參觀澎湖海菜加工中心，力推澎湖綠金。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復參觀澎湖海菜加工中心，力推澎湖綠金。（澎湖縣政府提供）

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