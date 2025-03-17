八堡一圳「大放水」 員林黃花風鈴木炸出爆滿人潮

員林大道旁的八堡一圳，200多棵黃花風鈴木盛開，美不勝收。（記者顏宏駿攝）

2025/03/17 14:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市區竟然隱藏「黃花風鈴木」秘境！地點位於員林大道旁的八堡一圳溝皂橋沿線（皇潮鼎宴餐廳對面），這裡種植200多棵的黃花風鈴木，今年開始大盛開，每天吸引爆滿的人潮，這是彰化今年最熱門的黃花風玲木網美景點，週邊的公有停車場，連都上班日都一位難求。

此處是彰化最新竄起的黃花風鈴木景點，由於就在員林市區，近日盛開期，每天都吸引爆滿的賞花人潮。當地居民說，自家門前竟然就是「網美景點」，太幸福了！

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許姓攝影師說，黃花風鈴木景點各地都有，但「這裡最引人入勝」，美麗的秘密就在於八堡一圳水岸，流水加上黃花風鈴木，兩岸的黃花風鈴木交錯相疊，快門按下，「金黃色炸裂」，美麗極了。

員林市代理市長賴致富說，5年前水利署在市區的八堡一圳進行景觀改善工程，近溝皂橋兩岸共種植200多棵黃花風鈴木，今年開始大綻放，公所已清理週邊環境，同時協調水利署「放水」，歡迎民眾前來觀賞。

員林大道旁的八堡一圳，200多棵黃花風鈴木盛開，美不勝收。（記者顏宏駿攝）

員林大道旁的八堡一圳，200多棵黃花風鈴木盛開，美不勝收。（記者顏宏駿攝）

員林大道旁的八堡一圳，200多棵黃花風鈴木盛開，美不勝收。（記者顏宏駿攝）

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