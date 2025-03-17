萬金杜鵑推5大賞花秘境 清明連假路邊停車格暫停收費

萬金杜鵑花展已開展，除了萬里、金山展區，法鼓山世界佛教教育園區、台電北部展示館與金包里農舍莊園也可觀賞杜鵑。（圖由新北農業局提供）

2025/03/17 14:14

〔記者董冠怡／新北報導〕萬金杜鵑花展已開展，金山區中山溫泉公園種植1萬株目前滿開中、萬里觀光公園及瑪鋉運動公園2萬3000株3月下旬盛開，除了展區，法鼓山世界佛教教育園區、台電北部展示館與金包里農舍莊園也可觀賞杜鵑，共計5處；萬金杜鵑攝影比賽4月1日起至13日收件。另外，清明4天連假市轄路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費。

農業局指出，今年共展出13座杜鵑花藝作品，萬里展區有一攬芳華設計、裏山團隊打造的「映山園」日式庭園造景；金山展區則有杜鵑美術館，展示花農柳枝芳自行育成及在地花農珍藏22種特殊品種，假日還有小農市集、DIY手作課程及街頭藝人表演，展期至3月30日。此外，只要和法鼓山世界佛教教育園區、台電北部展示館及金包里農舍莊園內杜鵑合影打卡，就有機會領取限量紀念品。

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農業局提到，法鼓山世界佛教教育園區開放園內祈願步道，近7000株漫山雪白杜鵑花海綻放，在祈願步道與杜鵑花合影打卡，可獲萬金杜鵑紀念花花貼紙；台電北部展示館推出海景、花景一日雙重享受，參觀能源展館且跟台電阿凱藝術公仔拍照打卡，可兌換小禮物；金包里農舍莊園內以杜鵑為主題營造浪漫花園，拍照並於花展期間購買店內任一甜點，即贈金包里花花紀念提袋。

另，再過不到1個月將迎來清明連休（4月3日至6日），交通局停車營運科長許芫綺表示，4天連假全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲觀光及商圈區域假日收費路邊停車格，照常收費。

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