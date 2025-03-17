提供鎮民舒適運動空間 虎尾全民運動館啟用倒數計時

公所將把運動館旁鎮立運動場修繕，串聯整體休憩效應。（記者李文德攝）

2025/03/17 12:56

〔記者李文德／雲林報導〕為提供民眾優質、安全的運動環境，虎尾鎮公所將原鎮立網球場興建「虎尾鎮立全民運動館」，2022年底動工迄今，民眾眼見建築主體大致完工，紛紛詢問何時啟用。虎尾鎮長林嘉弘表示，現建築工程已完工，已送件申請使用執照，期盼盡快讓民眾入內使用。另也將周邊田徑場、公園進行改善，盼讓鎮民得到舒適的運動場域。

虎尾全民運動館坐落在鎮立網球場，公所原址新建地上3樓建築物，占地近800坪，設有體適能中心、舞蹈、瑜珈、TRX懸吊式阻抗訓練教室等，中央補助1億、縣府補助5000萬、公所自籌7000萬元新建，2022年11月動工至今，將近2年半。不少民眾看見建築主體後，大讚「是縣內最有特色的運動場館」，但也好奇何時能夠入內使用。

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林嘉弘表示，現在新建工程已完工，先前因考量身障朋友的使用需求，進行無障礙設施改善，月初時已送件至縣府申請建築使用執照，一旦取得後便加緊腳步開放讓民眾使用。

公所指出，運動館採OT模式經營，去年已發包完成，請專業團隊將進駐經營，初步與委外廠商討論相關收費機制，如體適能中心初步達成一般民眾每小時30元，65歲以上民眾享有敬老優惠，更將有包月制度，讓民眾入內使用，以最親民價格，讓鎮民能夠使用最好的運動設備。

林嘉弘表示，為串聯周邊運動休憩環境，也將把鎮立體育場跑道、排水設備進行修繕，加上周邊大崙腳公園、涌翠閣等景點，將打造成文化園區，預計將再投入超過4000萬經費進行改善，盼能夠將此地讓平常來運動的民眾感受截然不同的氛圍。

虎尾全民運動館建築工程已完成，公所已向縣府申請使用執照。（記者李文德攝）

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