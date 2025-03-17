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    國小校長被投訴疑職場霸凌 南市教育局：申訴人自行撤案

    國小校長被投訴疑似職場霸凌案，南市教育局嚴正表示，已依法查處。（資料照）

    國小校長被投訴疑似職場霸凌案，南市教育局嚴正表示，已依法查處。（資料照）

    2025/03/17 13:01

    〔記者王姝琇／台南報導〕前台南龍崎國小校長徐至賢被控霸凌3名女老師，不僅羅織罪狀不當解聘懷孕老師，還懷疑另2名老師是吹哨者，處處刁難險造成輕生憾事。南市教育局回應表示，本案於前年接獲1名教師申訴即啟動調查，期間申訴人自行撤回申訴，本局依程序秉公處理絕無包庇。

    南市教育局嚴正表示，本案於接獲1名教師申訴後，隨即於第一時間依程序啟動調查，惟在調查程序進行中，申訴人於2023年7月3日自行撤回霸凌申訴，教育局也依程序於同年7月7日函復申訴人同意撤回，並予以結案，該案件係秉公處理，絕無包庇，至於其餘教師並未提出霸凌申訴。

    依員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項第9點規定，在申訴經撤回後，不得對同一事件再行申訴。因目前該案已逾救濟時效，惟當事人如認為處置不當或遭受霸凌，皆可檢具新事證依程序提出陳情或申訴等救濟管道。

    教育局進一步說明，於2023年4月至5月間，陸續接獲該校教師有6項違失行為，包括教學品質差、情緒控管不佳、外洩業管公文與不實投訴爆料、逕自查詢非職務權限之他人個資、外洩並持有職務上不應知悉或持有之公文資料等問題。

    經教育局組成調查小組於2023年8月完成調查後，確定前開6項違失皆屬實，故核予相關人員記過、申誡等處分，而各當事人所提出之訴願也遭駁回。針對個別教師所需心理諮商輔導需求，教育局也提供相關輔導資源。

    教育局表示，本案所涉學校因校內長期紛爭不斷、屢見相互檢舉與陳情事件，影響校務運作與學生受教權益。在相關案件經教育局依程序啟動調查後，相關違失行為人皆已依規定懲處；該校在事件相關人員調離學校後，目前校務運作穩定、校園和諧，各項教學表現也深獲家長支持與肯定。

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