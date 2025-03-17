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    室內空品規範缺高中職以下學校 彭啓明承諾跨部會研議

    立法院社環委員會今天邀環境部長彭啓明針對「氣象變異致國內空品惡化」專題報告，並備質詢。（圖擷取自國會頻道立法院議事轉播）

    立法院社環委員會今天邀環境部長彭啓明針對「氣象變異致國內空品惡化」專題報告，並備質詢。（圖擷取自國會頻道立法院議事轉播）

    2025/03/17 13:02

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕兒少是容易受空污影響健康的敏感族群，不過立委指出，目前高中職以下學校卻無室內空氣品質管制規範，環境部長彭啓明表示，針對兒少敏感族群的空氣品質指標（AQI）要設多少、高中職以下的兒少教育及活動場所會的室內空品規範，將會與教育部、衛福部等跨部會研議。

    彭啓明今天赴立法院社環委員會進行「氣象變異致國內空品惡化」專題報告，並備質詢。立委林月琴指出，兒少是環境與空氣污染影響最嚴重的族群，但現在室內空氣品質納入自主管理的19類場所，包含大專校院、托嬰中心，卻獨漏「高中職以下學校與兒少教育活動場所」，兒少對空污的標準應該更嚴格，「不能空污嚴重時只叫孩子忍耐，關窗、戴口罩」。

    林月琴要求，環境部在3個月內與教育部、衛福部，共同跨部會專家會議討論，針對學校周邊空污樣態有明確規範與工廠間的距離，3個月內將高中以下學校納入室內空氣品質管理法的監測範圍，並研議兒少專屬空污監測標準。

    彭啓明表示，針對學校周遭的工廠，若是新設會要求更好的規範，既有工廠則會加強監測；至於針對兒少敏感族群的空氣品質指標（AQI）要設多少、高中職以下的兒少教育及活動場所會的室內空品規範，會與教育部等跨部會研議。

    環境部大氣司長黃偉鳴補充，關於高中以下學校的空氣品質管理，相較於從室內空氣品質著手，避免室外空污進入室內更重要，會加強學校附近污染源的管制、從源頭減少空污；至於針對兒少等特定族群設定個別的空品規範，需要更多更細緻的流行病學相關研究，會與衛福部等單位研議。

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