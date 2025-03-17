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    春天秋意濃！全台最大桃花心木純林落葉季 浪漫登場

    中興大學新化林場有全台最大的純桃花心木群，正值落葉季，園區呈現浪漫的秋意氛圍。（記者吳俊鋒攝）

    中興大學新化林場有全台最大的純桃花心木群，正值落葉季，園區呈現浪漫的秋意氛圍。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/17 12:24

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的中興大學新化林場，有面積達150公頃的純桃花心木群，規模為國內之最，目前是春天，卻進入落葉季，園區一片浪漫秋意，吸引遊客造訪。

    場長羅南璋表示，桃花心木的葉子，多在乾冷的冬天之後，遇雨開始脫落，特別的是，掉光不久，枝幹就會長出新芽，枯黃變翠綠，半個月內，秋、春的景色立刻互換，值得一遊。

    羅南璋說，根據近4年的觀察，新化林場的桃花心木，多在3月中、下旬展開落葉季，從大門入口處進來，主要通路的兩側，以及浺瀜池一旁的步道沿途而上，再繞行整個園區，都可輕鬆遊賞。

    羅南璋提到，今年春節之後，天氣仍偏冷，颳風又下雨，加快了落葉的速度，建議民眾把握賞景時機，來到林場感受濃厚的秋意氛圍。

    該園區是虎頭埤的水源涵養林，成立於日治時期的1920年，是台灣首座低海拔熱帶林場，範圍廣達378公頃，涵蓋礁坑、大坑等里，而桃花心木群估算約7、8萬株，

    羅南璋指出，當地適合踏青、健行，享受芬多精的滋潤，歡迎親子前來。

    中興大學新化林場有全台最大的純桃花心木群，正值落葉季，園區呈現浪漫的秋意氛圍。（記者吳俊鋒攝）

    中興大學新化林場有全台最大的純桃花心木群，正值落葉季，園區呈現浪漫的秋意氛圍。（記者吳俊鋒攝）

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