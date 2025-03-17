新北市府出動「藍海艦隊」淨灘 7遊艇撈除265公斤垃圾

新北市府成立「藍海艦隊」響應淨灘行動，圖為藍海艦隊出航前合影。（新北環保局提供）

2025/03/17 12:23

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市府環保局成立「新北市藍海艦隊」，至今已有289艘船加入，守護全長145公里海岸線，近日響應淨灘行動，出動7艘遊艇撈除淡水海域海漂垃圾，共清除265.4公斤海洋廢棄物，為海洋保護盡一份心力。

環保局昨天（17日）與國際扶輪3522地區台北市松智扶輪社、台灣扶輪帆艇聯合會（IYFR）、罕見疾病基金會、交通部航港局與淡水區漁會合作，180人在淡水龍蝦嶼海岸與領袖海洋淡水遊艇碼頭淨灘，同時舉行「新北市藍海艦隊」新進船舶授旗儀式，而淨海松智扶輪社2022年響應新北市海岸淨灘認養制度，認養淡水龍蝦嶼海岸，在認養的海岸淨海，為海洋保護盡心力。

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環保局副局長陳美玲表示，新北市海岸線全長145公里，除各管理單位定期維護外，也結合民間推動海岸淨灘認養制度、鼓勵自主淨灘，2017年起成立「新北市藍海艦隊」，至今已有289艘船舶加入，宣導「垃圾不落海、隨船做環保」的理念，鼓勵參與海洋廢棄物打撈作業。也藉由清除海洋垃圾行動，讓民眾體會廢棄物對海洋環境的影響，提升海洋保育意識，激發更多企業與民間團體加入海洋保育。

環保局強調，多數海洋廢棄物為難分解的塑膠製品，期許日常生活實踐「不塑行動」，落實源頭減量、減少使用一次性產品，也可透過認養海岸、淨灘淨海參與清除海洋廢棄物，也可參與淨灘合作社、淨灘系統申請機制，乾淨的海岸需要眾人維護。

藍海艦隊出動7艘遊艇撈除淡水海域海漂垃圾，圖為船舶出航撈除海漂廢棄物。（市府環保局提供）

破浪號加入藍海艦隊，IYFR國際扶輪台灣區司令Marina（左1）、環保局副局長陳美玲（中）舉行授旗儀式。（新北環保局提供）

感謝認養新北市海岸，環保局副局長陳美玲（左1）與航港局局長葉協隆（右1）向松智扶輪社社長陳玉珊（中）頒發感謝狀。（新北環保局提供）

環保局攜手國際扶輪3522地區台北市松智扶輪社、台灣扶輪帆艇聯合會（IYFR）、罕見疾病基金會、交通部航港局及淡水區漁會等單位於淡水龍蝦嶼海岸及領袖海洋淡水遊艇碼頭，辦理淨灘、淨海活動。（新北市環保局提供）

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