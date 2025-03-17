台東下賓朗部落赴議會陳情反綠野仙蹤開發案 憂無形資產文化消失

台東下賓朗部落反綠野仙蹤開發案，今至縣議會陳情。（記者黃明堂攝）

2025/03/17 11:59

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣卑南鄉綠野仙蹤開發案已於今年初環境部通過環境影響說明書初審，但必須在4月30日前補正對鄰近文化資產、部落生活安全等影響評估。部落族人今天到縣議會陳情，指開發案將消滅無形資產的傳統文化，請求監督縣府把關。縣議會指派秘書長吳慶榮代表接受陳情書。

此開發案占地約2.18公頃，計畫興建1棟旅館大樓、11棟渡假別墅，共177間客房，約容納400名旅客。下賓朗部落訴求指出，近年來在文化處的協助下，已為部落祭儀爭取到縣級無形文化資產身分、傳統智慧創作專用權，其中婦女工團小米祭，文化部更有意將之提升為中央層級的無形文化資產，這些和部落空間緊密相連的文化權利，縣政府實應審慎評估開發對部落造成的不可回復傷害。

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部落並說，此開發案與「台東縣第四期綜合發展實施方案以「創造宜居、移居之環境」為發展核心價值，其目標「打造南島文化首都」與本開發案顯然矛盾。以遊客longstay或「宜居城市」為目標應思考合宜的住宿型態，渡假飯店非唯一的選擇。開發案造成居住成本提高，有意願返鄉定居的族人返鄉之路更為困難，土地價值的波動更可能加速部落文化空間的瓦解。

在通往下賓朗部落的台九線綠色隧道兩側，早已有多個營運中或規劃中的飯店，包括賓賜棒球場附近的「台東縣卑南鄉皇賓花園飯店開發案」（下賓朗段1277地號等土地，開發面積約1.0公頃，共92房間，住客數232人），以及營運中的翡秝大飯店（villa式），在此地理尺度下（約1平方公里範圍內），飯店開發案已經飽和。

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