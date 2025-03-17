蔣萬安與中正區里長座談 被抱怨水溝飄惡臭遲未改善

台北市長蔣萬安今天上午出席中正區里長座談，盼強化市府與里長的聯繫。（記者劉詠韻攝）

2025/03/17 12:10

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安今（17）日上午至中正第二分局出席中正區里長座談，傾聽里長需要，有里長表示經常有民眾抱怨水溝常年飄散惡臭，但相關問題早已向政府反應卻一直未得到改善。蔣萬安強調，之後會攜同衛工處詳細提呈與計畫，並每個月向里長報告進度。

梅花里長吳崑山提出，他經常接到里民投訴指新生南路1段2巷9弄附近水溝飄出惡臭氣味，儘管已多次向市府反應，卻遲遲沒有被改善。吳崑山認為該區雖然一直被政府強調成重要的觀光區，但礙於相關問題並未得到解決，導致毫無任何進步。

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蔣萬安回應，據他了解目前共有11戶尚未接管，後續將先處理4戶，其他7戶則因施工過程如可能違規等疑慮仍需討論，之後會攜同衛工處詳細提呈與計畫，並每個月向里長報告進度。

不過吳崑山再度喊話，表示相關問題已經一拖再拖，要求給予明確的時間。衛工處說明，11戶裡其中4戶是臨時門牌、離馬路側較近，預計5月底前處理，至於另外7戶因屬老舊無執照建築物，未有施工路徑，將透過專案或為民眾提供補助等方式解決。

新營里長莊柏辰並釋出心聲，呼籲市長若時間允許，下半年也可至本區走動，為市場環境、施工等問題進行指教。蔣萬安則說，開工後、竣工前會主動向里長說明進度，若里長有相關建議將主動納入考量；另外，驗收前也會向里長請教施工意見，以讓里長原本提案及希望達成的目標達成一致，避免落差。

里長吳崑山喊話，相關問題已經一拖再拖，要求給予明確的時間。（記者劉詠韻攝）

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