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    自強號亂象！對號座被睡走、走道擠滿人 網友崩潰：難道變成印度火車？

    發文網友認為，台鐵應該要改善這種情況，否則將走向「印度化」。（圖翻攝自Dcard）

    發文網友認為，台鐵應該要改善這種情況，否則將走向「印度化」。（圖翻攝自Dcard）

    2025/03/17 11:58

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾搭乘台鐵自強號時，習慣提前一到兩週在網路上訂票，確保自己有座位。但近日有旅客在社群上抱怨，每次搭車時光是進車廂就已經困難重重，不僅車門口擠滿乘客，連走道都站滿人潮，甚至自己花錢買的座位還被佔走，讓人相當無奈，他也表示若台鐵再不改善，將走向「印度化」。

    該網友在Dcard上發文表示，雖然有時候幸運能順利入座，但大多數時候，位置上早已被人坐走，他也提到他最討厭遇到有人在他的座位上睡著，怎麼叫都叫不醒。更誇張的是，部分年長乘客還會以「身體不好」為由，希望他讓座，讓他忍不住抱怨：「刷卡還是買站票的人，請乖乖去搭區間車！」

    而發文網友認為，台鐵應該要改善這種情況，否則將走向「印度化」。也有人建議，如果不想遇到這樣的狀況，可以選擇3000型自強號，因為該車型的對號座區較為嚴格管理，避免站票乘客擁擠在走道內。

    貼文一出，立即引發網友共鳴，不少人紛紛留言：「週末搭PP（臺鐵推拉式自強號）根本災難，一堆刷悠遊卡的還要請他們起來，搞的很像買座位還要我先說『不好意思』，這是我的位子」、「只能說有買票的千萬不要客氣，就是把你座位上的請起來」甚至還有人分享過更荒唐的經歷：「之前還遇過，請位子上的人還位置時，被反問：『你有買票嗎？』」

    然而，也有部分網友表示理解：「沒有要偏袒那些佔位又態度差垃圾，但我會多體諒那些沒買到票又有搭車需求的人。」但也有其他人認為，根本問題出在台鐵票價過低，導致開放站票的現象難以改善，「票太便宜，虧損太多只能開放站票，高鐵也是，雙鐵票價漲個一倍，問題就解決了。」

    面對這樣的亂象，不少乘客選擇改搭高鐵或全車對號的列車，以確保自己的乘車體驗不受影響。

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