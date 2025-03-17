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    海釣大驚喜！澎湖34公斤巨物「白金」 土魠輪切比人臉還大

    七美釣獲34公斤巨無霸土魠，讓漁民相當興奮。（七美安龍提供）

    七美釣獲34公斤巨無霸土魠，讓漁民相當興奮。（七美安龍提供）

    2025/03/17 10:50

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然已經過了澎湖「白金」土魠最佳捕撈季節，但七美漁民15日在七美西南海域釣到一尾34公斤巨無霸土魠，若在農曆年前售價絕對超出10萬元，由於過了黃金期，最終漁民決定留下犒賞自己，土魠輪切後竟比人臉還大，親友聞訊皆前來拍照留念。

    每年入冬以後即是澎湖「白金」土魠魚的盛產季節，野生土魠魚年年都會在冬季迴游到澎湖海域，進行補食，因此在澎湖海域所捕獲的土魠魚，體型會特別肥美且接近橢圓形。農曆年前價格是每公斤遞增百元計算，體型越大價格隨之水漲船高。

    土魠魚學名康氏馬加鰆，又稱康氏馬鮫，為鯖科馬加鰆屬的魚類。分布於印度洋北部沿岸、紅海、東至澳大利亞、北至日本、韓國以及中國南海、台灣海峽、東海南部等海域，屬於近海暖水性中上層魚類，被澎湖人視為「白金」，與「黑金」紫菜、「綠金」海菜並稱為澎湖「三金」，成為年終獎金的來源。

    由於土魠魚每年農曆年前，沿著洋流抵達澎湖海域覓食，此時是肉質最為肥美的季節，也是價格最高時，通常以每公斤加百元價格為常價，手釣價格更高，所以被稱為澎湖「白金」，但農曆年後，由於土魠魚抱卵，體型就會偏瘦油脂減少，影響到價格滑落，甚至出現價格對半砍，因此七美釣獲34公斤巨無霸土魠，乾脆不售出，留給自家食用。

    巨無霸土魠輪切，比人臉還大。（七美安龍提供）

    巨無霸土魠輪切，比人臉還大。（七美安龍提供）

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