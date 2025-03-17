26歲吳俊賢立志成「男丁格爾」 獲國家醫療品質獎殊榮

年僅26歲的護理師吳俊賢，今年初和長庚醫院團隊，共同獲得國家醫療品質獎殊榮肯定。（技專校院招生專業化總辦公室提供）

2025/03/17 10:56

〔記者林曉雲／台北報導〕年僅26歲的林口長庚醫院護理師吳俊賢，原本就讀普通高中社會組資優班，在思考未來升學規劃時，受到護理師伯母和二姐的影響，看到她們照護病患，協助許多家庭，因此立志成為「男丁格爾」，選擇長庚科技大學，畢業即進入長庚醫院服務，今年初更獲得國家醫療品質獎殊榮。

有別於多數高中或五專就進護理領域的同學們，吳俊賢進入大學後，從零開始學習，他認為護理是講究技術的工作，技職教育著重於訓練學生的技術演練，採用擬真情境的課程，由真人扮成病人，把知識融入在實際照護工作中，扎實的學習和訓練對他在實習和正式工作時幫助很大。

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長庚科大畢業進入長庚醫院服務，一開始在器官移植加護病房，剛入職就遇到Covid-19疫情，他說，臨床工作著重在病人照顧，更體會到護理師的存在價值；在忙碌臨床工作之餘，也積極研究深造，畢業後隔年順利考進碩士在職專班，目前工作4年，服務於一般外科病房。

今年初，吳俊賢和醫療團隊榮獲國家醫療品質獎「實證醫學臨床運用組」銅獎，團隊研究使用「眼罩和耳塞」，改善加護病房病人的睡眠品質照護，改善護理流程，亦即根據病人的睡眠品質，用實證轉譯手法，突破照顧病人之傳統方法，獲得評審肯定。

吳俊賢也投入公共事務，擔任「台灣護理學會年輕護師委員會」委員，給予新進護理人員支持，協助年輕護理師克服就業和就學困難，希望提升護理專業角色和價值，改善現今醫護困境。高雄囡仔的他認為，護理師可以做到很多有價值的事情，以彰顯護理價值，「自己想做一輩子護理師工作！」

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬表示， 四技二專入學管道多元，就讀普通高中的吳俊賢因志向明確，選擇醫護專業，順利就讀科大，學以致用成為傑出護理專業人士，鼓勵學生探索自身興趣適性入學，並善用技職暢通的升學方式，入學後認真學習，必定能在專業領域有一席之地。

年僅26歲的林口長庚醫院護理師吳俊賢，立志成為「男丁格爾」，獲得國家醫療品質獎殊榮。 （技專校院招生專業化總辦公室提供）

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