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    大學「申請入學」20日起報名 114學年招生名額減少

    大學甄選入學委員會今（17日）說明，3月20日起將開始受理114學年度大學「申請入學」報名。 （甄選委員會提供）

    大學甄選入學委員會今（17日）說明，3月20日起將開始受理114學年度大學「申請入學」報名。 （甄選委員會提供）

    2025/03/17 10:26

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學甄選入學委員會今（17日）說明，3月20日起將開始受理114學年度大學「申請入學」報名，今年有66所大學共計2168個學系（組）參與招生，招生名額總數為50854個（資安組117個）、離島外加名額238個、原住民外加名額3187個、願景計畫外加名額563個，比113學年申請入學名額51499名減少645個名額。

    甄選委員會表示，學測數學考科分為數學A與數學B兩考科，依申請入學招生簡章規定，如校系同時將數學A及數學B設為檢定科目，考生僅需通過其中一科檢定標準，今年將數學A及數學B同設為檢定科目之校系共126個校系，若考生僅報考數學A或B其中一科，且應考科目成績通過校系所設檢定標準，仍可報名該校系（例如僅考數學B，只要數學B成績達欲申請校系的檢定標準，則無需考量數學A的檢定標準），考生選擇報名校系時可留意。

    此外，甄選委員會提醒，報名期間為3月20日至3月21日每日上午9時起至下午9時止（參與學校集體報名者，依集報學校規定時間辦理）一律採用網路報名，報名截止後，將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，預計3月27日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果，屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後四碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，不另行寄發書面通知。

    甄選委員會網站可查詢有關報名資格、繳費及報名方式等事項規定。甄選委員會說明，報名方式分為學校集體報名及考生個別報名，考生須擇一辦理，若有重複概以學校集體報名資料為準，繳費期間為3月19日起至3月21日下午5時止，每一考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元，報名參加申請入學考生，皆應至甄選委員會網站，自行設定個人專屬之密碼，報名、篩選結果及分發結果查詢、上傳及勾選審查資料、應屆畢業生查詢第6學期修課紀錄、登記志願序、網路聲明放棄等系統所需輸入的證號，宜妥善保管。

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