台南山上花園水道博物館遭污損 躲百年煙囪基座大小便

台南山上花園水道博物館百年煙囪基座遭不明人士便溺，現場遺留糞便及衛生紙。（館方提供）

2025/03/16 16:58

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館百年歷史的煙囪基座，今（16）日發現遭人隨地便溺，現場遺留排泄物與衛生紙，園方發現後相當遺憾與憤怒，強烈呼籲訪客尊重文化資產。

山上水道百年煙囪基座，是園區內的重要歷史遺跡，目前仍保留當年的耐火磚，見證水道系統的發展歷程。館方表示，今天工作人員巡查園區時，發現該處遭人隨地大便，現場還遺留2坨衛生紙，案發地點距離園區公廁約250 公尺，不至於找不到適當的如廁空間，「該行為令人痛心與不解。」

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館方指出，為了讓民眾能夠親近古蹟，多年來園方均秉持開放態度，在煙囪基座周邊並未設置圍欄，僅透過定時巡查維護，多年來都沒有問題，沒想到今天竟發現該起破壞文化資產的事件。

由於園區範圍遼闊，案發地附近並無監視器，園方呼籲遊客，珍惜並尊重文化遺產，不要讓信任變成傷害，未來也會加強巡檢與監測，避免類似情況再次發生。

台南山上花園水道博物館百年煙囪基座遭不明人士便溺。（館方提供）

台南山上花園水道博物館百年煙囪基座遭不明人士便溺，現場遺留糞便及衛生紙。（館方提供）

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