雲林腦麻女童住漏水屋9年 義工團修建圓新居夢

黃小妹妹一家房屋修建完成，一家人感動地直說謝謝。（記者李文德攝）

2025/03/16 15:54

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮黃小妹妹患有腦性麻痺，家境清苦是列冊低收戶，不料2016年電線走火而引發氣爆火災，礙於經濟狀況只能將房舍一樓簡單粉刷暫時安頓，一住就9年，逢雨漏水，經當地里長和善心人士協助媒合台灣善種子行善團發動原地修建，給黃家一個溫暖新家，今天歡喜入厝，黃妹妹看見煥然一新的房舍，臉上滿是笑容。

黃家位於虎尾鎮下溪里，黃媽媽指出，2016年因電線走火而引起氣爆，頓時讓兩層樓房屋慘遭祝融之災，屋內一片焦黑，事發後簡單整理一樓房間重新粉刷後便暫時安頓，一住將近9年，無奈因先前意外房屋出現滲漏問題，每當外面下大雨，裡面就下雨。

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黃媽媽表示，由於女兒患有腦麻，公公每週醫院洗腎3次，生活起居需要全天候照顧，生活重擔全數給從事製作汽車輪框的先生，自己僅趁閒暇之餘到便當店打工，補足家用。不過房屋時常漏水，但全家的醫療費、照護費加上生活基本開銷，每當領到薪水就幾乎都繳光，捉襟見肘。

里長張美華表示，去年家戶關懷後，引起不少民眾、周邊里長關注，其中建國里長蘇成就居中牽線，請雲林縣捐棺積福千歲慈悲關懷會向台灣善種子義工團請求修建，因此啟動改建計畫。

義工團理事李國地指出，春節前義工團在附近也有個案交屋，黃小妹妹好奇就到當地看，一句「這裡好漂亮喔！」引起義工們下定決心要更努力為小妹妹圓夢。而黃家電線老舊、水管破裂等問題進行修繕，並將房屋規劃成3房1廳2衛1廚，超過80名義工分為水電、裝潢等組別進行修建，原定月底完工，想不到今順利完成並交屋。

今虎尾鎮長林嘉弘與里長、黃小妹妹一家開箱新家啟用，黃小妹妹看到煥然一新的房屋，滿臉笑容，看著義工團的志工們道謝。黃媽媽也感動地說，長年願望達成，感謝各界給予大力協助，未來也想投入義工行動，用棉薄之力造福更多民眾。

台灣善種子義工團利用2天時間，將黃小妹妹房屋修建得煥然一新，黃媽媽感動地說未來也想盡棉薄之力。（記者李文德攝）

台灣善種子義工團利用2天時間，將黃小妹妹房屋修建得煥然一新，今順利交屋。（記者李文德攝）

台灣善種子義工團利用2天時間，將黃小妹妹房屋修建得煥然一新。（記者李文德攝）

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