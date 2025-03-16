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    景福宮人本街區改造陣痛傳老店出走 2階工程預計9月完工

    以桃園大廟景福宮為中心的街區整建，目前進入第2階段店家立面整修階段，預計今年9月底完工。（資料照，桃市府都發局提供）

    以桃園大廟景福宮為中心的街區整建，目前進入第2階段店家立面整修階段，預計今年9月底完工。（資料照，桃市府都發局提供）

    2025/03/16 13:59

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市舊城區改造計畫進行中，以桃園大廟景福宮為中心的街區整建，進入第2階段店家立面整修階段，傳出有老店因工程加上捷運施工影響結束營業，但也有住戶計畫在整建後回流開業，都發局表示，立面整修工程預計今年9月底完工，今年中也將進行廟前中正路改善，整建過程將持續與在地溝通。

    桃市府啟動桃園、中壢舊城區改造，景福宮人本街區是桃園第1個示範街區，今年農曆年前完成第1階段改善，拓寬廟前中山路、廟後博愛路口民眾停等區、廟左右兩側店家人行空間，都發局表示，第2階段景福宮左、右兩側店家建物立面整理，目前已將舊有招牌拆除，左側封閉並完成施工架搭設，右側則先進行既有管線整理，兩側立面整修工程預計9月完工；而廟前中正路（中山路至成功路段），今年中也將進行人本環境改善，預計明年中前完工。

    舊城區改造工程地方意見不一，甚至因施工期間影響店家生意，捷運綠線也正在施工中，有經營25年的店家因周邊環境影響太大大選擇結束營業，也有逾30年的店家貼出全店出清的告示，有居民認為，「人行道、紅線讓車輛無法停車，周邊也缺乏停車空間，人少了店家就沒生意了」、「舊商圈疲態本重，即使工程有影響，也只是部分原因」，但也有居民認為寬敞的人行環境是必要的，期待改造工程完成，讓舊城區注入新活水，重拾繁榮必須經過陣痛。

    都發局表示，施工過程將持續與在地溝通，改造過程也發現有住戶回流，透過老屋整建計畫重新開業，舊城區老屋活化補助現有2案，都位於大廟附近的新民街，屋主向住宅發展處申請補助自行整修，分別補助138萬元及142萬元。

    此外，位於站前商圈的桃園國小前民權路人本環境改善工程，亦屬舊城區改造計畫之一，都發局表示，工程進行中山路到中華路人行環境拓寬，將於今年暑假完工，改善桃小人行環境及家長接送空間，同步優化鄰近77藝文町戶外遊逛環境。

    桃園舊城區改造進行中，有住戶回流進行老屋整建，舊城區老屋活化補助現有2案，都位於大廟附近的新民街。（桃市府都發局提供）

    桃園舊城區改造進行中，有住戶回流進行老屋整建，舊城區老屋活化補助現有2案，都位於大廟附近的新民街。（桃市府都發局提供）

    桃園舊城區改造進行中，有住戶回流進行老屋整建，舊城區老屋活化補助現有2案，都位於大廟附近的新民街。（桃市府都發局提供）

    桃園舊城區改造進行中，有住戶回流進行老屋整建，舊城區老屋活化補助現有2案，都位於大廟附近的新民街。（桃市府都發局提供）

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