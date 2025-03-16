來看火金姑！鹿谷、奧萬大賞螢派對3/29陸續登場

南投賞螢季即將展開，圖為鹿谷森林中螢光閃閃的夢幻景象。（南投縣政府提供）

2025/03/16 13:50

〔記者張協昇／南投報導〕國內即將進入賞螢季，被譽為全台最大賞螢基地的南投縣，包括鹿谷、奧萬大等賞螢區已陸續規劃賞螢行程，其中奧萬大國家森林遊樂區，將從4月19日起連續3個星期假日，推出3梯次限定版「拜訪夜精靈」活動，讓夜宿奧萬大遊客感受夜間小精靈穿梭森林的魅力，體驗螢光森林的浪漫。

林業及自然保育署南投分署表示，奧萬大國家森林遊樂區位於中海拔山區，擁有豐富的原始林與多樣化的棲地環境，園區內共有5條河流穿越匯集，為螢火蟲提供了絕佳的生存條件，每年4、5月，是黑翅螢繁殖的高峰期，成群結隊飛舞於林間與溪畔，藉由螢光閃爍的頻率、強弱吸引異性，點點螢光交織成夜間森林中最夢幻的景象。

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尤其奧萬大遊樂區因地理位置優勢，提供遊客幾近包場的高品質賞螢環境，且林間螢光還與天上星光相互輝映，精心規劃「拜訪夜精靈」活動，不僅是一場生態饗宴，更結合親子共學與環境教育，在活動中讓參與遊客化身昆蟲小偵探，透過專業的引導，學習在黑暗中觀察螢火蟲與其他夜行昆蟲的行為模式，了解螢火蟲生態習性、棲地環境以及生物多樣性的概念。第2天的活動還搭配「藍晒DIY」，讓學員將昆蟲與植物的影像轉化為獨特的藍色藝術作品，留下專屬於森林之夜的美好紀念。活動已於台灣山林悠遊網開放報名。

此外，鹿谷賞螢區的黑翅螢也從黑暗森林發送摩斯電碼，開始閃閃發光，從3月29日起至5月31日，將在三生緣區及溪頭自然教育園舉辦3場次的螢光派對活動，在火金姑照路下，導讀夜間生態、賞螢光藝術，帶領遊客用視、嗅、聽、味、觸與森林螢光互動，吸收滿滿的正能量。活動詳情請洽森林邦:https://foutw.rezio.shop/zh-TW/product/FOU009。

南投鹿谷賞螢季活動即將展開，邀請民眾來螢光森林感受滿滿的的正能量。（森林邦提供）

奧萬大森林遊樂區4月進入賞螢季，點點螢光交織成夜間森林中最夢幻的景象。（林保署南投分署提供）

奧萬大國家森林遊樂區推出「拜訪夜精靈」活動，將帶領民眾探索螢火蟲生態習性。（林保署南投分署提供）

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