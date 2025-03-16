中市水利局啟動大智排水水環境改善計畫 盼東、南及大里區蛻變宜居地標

台中市水利局動大智排水水環境改善整體計畫， 盼東、南及大里區蛻變為宜居地標。（記者歐素美攝）

2025/03/16 13:40

〔記者歐素美／台中報導〕大智排水位於台中市東區、南區及大里區的交界處，台中市水利局爭取經濟部水利署全國水環境改善計畫，啟動「大智排水水環境改善整體計畫，第一期範圍北由喬城路南至大智路，長約400公尺，總經費6794萬9千元，日前完成發包，預計明年6月完工。

此外，水利局再積極爭取水利署補助「大智排水水環境改善整體計畫」二期工程，範圍北由仁和路、南至喬城路，長約800公尺，總經費約7500萬元，俟經濟部水利署通過工程預算後，即可辦理工程發包作業。

請繼續往下閱讀...

水利局長范世億表示，大智排水一、二期計畫工程將透過植栽生態改善既有河岸兩側環境，與保留既有生態增加都市防洪靭性，並在水防安全原則下，減量結構堤防，新建河道休憩設施、近水平台及休閒步道等，以縫合、結合方式提升河川整治層次及融合地方特色，並以點、線、面的規劃方式改善既有水岸與環境關係。

水利局指出，大智排水在設計階段期間也辦理地方訪談、水環境工作坊等，廣納地方民眾意見，讓在地民眾了解計畫發展內容並共同參與規劃自己未來的家園。預計工程完成後，將可改善大智排水整體環境品質、增加親水、休憩空間營造、休閒區域及都市環境美觀，以提升當地民眾生活水準，促進東、南及大里區蛻變為宜居地標及帶動地方發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法