中市考生孔廟祈福4/13舉行 3/18開放線上報名

臺中市孔廟2025年考生祈福許願活動4月13日舉行。（市府提供）

2025/03/16 14:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國中會考將來臨，台中市孔廟祈福許願活動將於4月13日（星期日）上午9時在孔廟大成殿廣場舉行，今年除傳統古禮祈福儀式，並結合台灣在世界棒球12強奪冠、闖進世界棒球經典賽正賽元素，將透過擊出「全壘打」、投出「好球」等儀式，祈祝考生一舉登上「勝利壘包」。

民政局長吳世瑋表示，活動將於3月18日中午12時開放線上報名，限額600名，參加者還可獲得HitoCat 吉豆貓聯名祈福禮包「冠軍應援貓鑰匙圈」及隱藏版贈禮1份。

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吳世瑋表示，考試就像一場比賽，每位考生猶如準備上場比賽的棒球選手，經過長時間的訓練與準備，只要發揮平時累積的實力，就能在關鍵時刻揮出美麗的一擊。今年祈福活動特別結合棒球「全力拚戰、永不放棄」的精神，鼓勵考生勇敢面對挑戰奮力一搏，並祝福應試者在至聖先師的加持庇佑下，都能從容應試、名登金榜。

台中孔廟所長李書華表示，今年祈福活動主題為「智慧對決、強棒出擊」，祈福儀式結合祭孔經典儀程，讓考生虔心祈求至聖先師庇佑考運順遂，並結合棒球元素，期盼應試者面對挑戰都能奮力擊出勝利的全壘打。

此外，活動邀請中部多所大學設置未來志向諮詢攤位，提供考生諮詢；更設有茶席及咖啡區，邀請專業茶藝師、咖啡達人現場泡包中茶及沖煮咖啡，讓考生享用、放鬆心情；還有「滿壘全壘打」拍照區，讓考生和親朋好友拍照留念。

台中孔廟表示，今年祈福活動將於3月18日中午12時開放網路報名（ https://reurl.cc/Q5rApo ），民眾完成個人相關資料填報，系統會即時寄出報名確認電子郵件，請詳記報到編號，並建議手機截取保存畫面以供查對，主辦單位不再另行郵寄及通知。另參加者活動當天完成報到，即可獲得HitoCat 吉豆貓聯名祈福禮包「冠軍應援貓鑰匙圈」1份，全程完成祈福儀式，可獲隱藏版贈禮，限額600名，歡迎考生學子共襄盛舉。

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