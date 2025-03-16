新店安泰路坍方搶修一年後恢復通車 居民終於可安心進出

新店安泰路60巷90弄前因0403地震後，造成邊坡及道路坍塌，養工處歷經一年時間努力搶修復建，最近完工通車，讓居民可以安全出入；圖為施工後。（記者羅國嘉攝）

2025/03/16 14:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕0403地震造成新北市新店區安泰路60巷90弄發生嚴重坍方滑動，導致道路受損中斷，連帶影響沿線房屋基礎，部分建築出現傾斜現象，也影響居民出入安全。歷經一年時間搶修，養護工程處近日完成復建工程，恢復通車，讓居民有安全的通行環境。

養工處長鄭立輝表示，當時市府第一時間撤離住戶，並會同拆除大隊拆除影響邊坡安全的違建與危樓，同步鋪設防護網及施作噴凝土護坡，以防止邊坡持續滑動，完成第一階段的緊急搶災作業。隨後，啟動復建工程，因邊坡經鑽探確認內含深達15.6公尺的回填土層，考量道路及建築基礎的穩定性，工程團隊採取噴射混凝土樁工法，避免挖掘造成坍孔，並以排樁貫入岩層的方式穩固邊坡。

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此外，道路基礎回填採用控制性低強度回填材料（CLSM），再鋪設瀝青混凝土（AC）路面恢復通行，並設置側溝確保排水功能正常運作。

工務局長馮兆麟指出，該路段是當地居民進出的重要道路，但復建過程中，工程團隊面臨基礎不穩、巷弄狹窄機具進出困難等挑戰，仍全力克服困難，持續趕工。最終在今年順利完成搶災復建工程，確保居民通行安全。

新店安泰路60巷90弄前因0403地震後，造成邊坡及道路坍塌，養工處歷經一年時間努力搶修復建，最近完工通車，讓居民可以安全出入；圖為施工後。（記者羅國嘉攝）

新店安泰路60巷90弄前因0403地震後，造成邊坡及道路坍塌，養工處歷經一年時間努力搶修復建，最近完工通車，讓居民可以安全出入；圖為施工後。（記者羅國嘉攝）

新店安泰路旁頂好社區房屋下陷；圖為施工前。（資料照）

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