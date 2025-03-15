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    怎麼開的？屏東潮州「燒冷冰」圓環 轎車「四輪朝天」

    潮州鎮今天發生一起疑似自撞車禍，陳姓男子在力行巷開到翻車。（民眾提供）

    潮州鎮今天發生一起疑似自撞車禍，陳姓男子在力行巷開到翻車。（民眾提供）

    2025/03/15 23:44

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮最有名的「燒冷冰」圓環旁，今天傍晚發生1起莫名事故，1輛轎車行經該路段時，不知何故竟然開到「四輪朝天」，駕駛無法脫困，所幸當時行經者眾，由3名熱心路人聯手將該名駕駛救出生天。

    這起事故發生在傍晚約6時左右，陳姓男子駕駛轎車經自小客車時，不知何故，疑似自撞1旁車輛導致自己的車輛翻覆，由於速度較慢，所幸沒有立即危險，不過因此已頭下腳上，該名陳男於車也無法脫困。

    路人見狀，有的人是急忙撥打119，也有熱心路人不由分說就上前幫忙，有3名路人更是不畏可能漏油的風險，急忙從已經破掉的窗戶幫陳男解除安全帶後，再由3人合力連拖帶拉的揪出車子。

    救護車獲報也馬上到場，所幸陳男僅手腳輕微擦挫傷，警方指出，經酒測，陳男並無飲酒情事，他自稱是因一時不慎致翻車，詳細案情警方將調閱監視器釐清。

    熱心的楊姓路人指出，當時騎機車從文化路經過，見到潮州日式歷史建築文化園區旁的力行巷上竟然有1輛翻覆的黑色轎車，他覺得不對勁，立刻上前看看是否有需要幫忙的地方，他見駕還受困車內，當時其中1面車窗亦已破裂，就和週遭路人一同施救，還好駕駛人沒事，也未波及旁人。

    潮州鎮今天發生一起疑似自撞車禍，陳姓男子在力行巷開到翻車。（民眾提供）

    潮州鎮今天發生一起疑似自撞車禍，陳姓男子在力行巷開到翻車。（民眾提供）

    潮州鎮今天發生一起疑似自撞車禍，陳姓男子在力行巷開到翻車。（民眾提供）

    潮州鎮今天發生一起疑似自撞車禍，陳姓男子在力行巷開到翻車。（民眾提供）

    潮州鎮今天發生一起疑似自撞車禍，陳姓男子在力行巷開到翻車。（民眾提供）

    潮州鎮今天發生一起疑似自撞車禍，陳姓男子在力行巷開到翻車。（民眾提供）

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