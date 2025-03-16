台積電1奈米廠傳落腳沙崙 台南歸仁人口先報喜衝破7萬

歸仁區隨著沙崙智慧綠能科學城的開發，大樓建案陸續完工，居民入住，3月上旬人口數突破7萬。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/16 00:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台積電最先進1奈米製程可能落腳台南的沙崙智慧綠能科學城，所在地歸仁區人口成長先傳來喜訊，3月上旬正式突破7萬，純樸小鎮蛻變，地方發展進入新的里程碑。

高鐵台南站設在歸仁，隨著特定區的開發，加上政府全力推動沙崙智慧綠能科學城，週邊大樓建案先後完工，住戶接連進駐，設籍居民數逐漸攀升，去年中已超過6.9萬人，持續成長。

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根據歸仁戶政事務所統計，本月上旬全區人口數達到7萬，以沙崙里為例，拜科學城發展之賜，2年來，當地設籍的居民數，增加了1.3倍。

至於高鐵站周邊的武東里，2年來設籍居民增加617人，也是成長顯著，雖然歸仁的人口數突破7萬，但在全市的區排名不變，仍暫居第10。

目前台南10萬人以下的9職等行政區，排位比較前面的，依序為仁德區、中西區、新營區、 安平區等，都已突破7萬門檻，歸仁也在本月達標。

原本的純樸小鎮持續蛻變，願景可期，歸仁戶政事務所主任李俊德分析，科學城的推動，加上「K12全雙語學校」將招生，還有「囤房稅2.0」開徵等因素，都助攻當地的人口成長。

副市長趙卿惠說，政府用心投入沙崙周邊的願景規劃，以科技引領發展，包含設置AI生態產業專區，以及國際知名半導體公司的研發進駐，還有資策會要成立人工智慧研究院，配合完善的道路建設，提供更便捷的交通，全力「助攻」。

趙卿惠說，科學城的開發，中研院、工研院的陸續進駐，市長黃偉哲也在週邊劃出了健康、綠能等2塊產專用地，希望能匯聚廠商，未來醫療服務與創新園區、三井OUTLET二期的落成，生活機能也將更完善，人口有機會再快速增加。

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