楊義隆回饋故鄉麻豆 與中興扶輪社再捐復康巴士給普門仁愛之家

台南市麻豆普門仁愛之家今天獲得隆有貿易公司與台北市中興扶輪社捐贈1輛復康巴士，照顧長輩。（麻豆公所提供）

2025/03/15 23:16

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆普門仁愛之家成立至今51年，照護曾文區「老大人」，隆有貿易公司與台北市中興扶輪社今天（15日）捐贈復康巴士，幫助普門仁愛之家接送長輩、就醫及參加長照站健康促進活動。

隆有貿易董事長楊義隆、中興扶輪社社長李承洋等人特地南下麻豆捐贈復康巴士，普門仁愛之家董事長李壯源代表感謝，台南市社會局主秘陳雅芬、麻豆區長楊政舉代表市府肯定贈車義舉。

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楊義隆是出外打拚的麻豆人，這是他和中興扶輪社第2次捐贈復康巴士給普門仁愛之家。

普門仁愛之家設有安養區及養護區可安置照護72名長輩，住民入住安養區後因歲數漸長，失能後可再轉養護區持續照護，2017年並開辦長照C級巷弄站，現有30名長輩參與健康促進活動，提供營養午餐，延緩衰老。

李壯源說，普門仁愛之家去年起再承接南市社會局委辦麻豆區營養餐飲服務，針對弱勢長者每週6天送餐及關懷服務，現已服務1萬1880人次，送餐過程中曾發現有2位長輩昏迷，送餐志工緊急撥打119尋求協助，挽回長者生命。有了復康巴士更能照顧長輩，讓「老有所終」。

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