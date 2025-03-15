前進大阪世博 張良澤：「台灣自己館」就是台灣人的「骨氣」

台灣文學國寶張良澤手書「骨氣」2字，支持「台灣自己館」行動。（台灣文學國家園區協進會提供）

2025/03/15 13:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民間發起「台日共丸聯盟」，將募集2300根樑柱，在日本大阪世界博覽會外圍自力打造一座以「台灣」為名的「台灣自己館」展館。台灣文學國寶張良澤說，每1根認捐的樑柱都代表台灣人的「骨氣」。

台灣文學國家園區協進會發起「台灣自己館」計劃，獲得許多社團響應，繼高齡91歲的總統府資政吳澧培出面相挺，85歲的張良澤認為自己相較年輕一些，帶團到日本為「台灣自己館」做先鋒，算是剛好而己。

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張良澤昨（14）日特別手書「骨氣」2字，號召大家共同支持「台灣自己館」計畫；曾遭巴士輾壓而倖存的台語詩人陳明仁在一旁笑談著彼此「只有骨氣，沒有肥肉」。一人拄著拐杖，一人駝著背，體現一生為台灣文學而生的骨氣。

2025年4月大阪萬博即將登場，張良澤將於4月率團前往日本，回顧被中華民國政府列為「黑名單」不得返台，海外台灣人為追求台灣民主、自由所走過的足跡，更希望此行能將海外的台灣重要文獻帶回台灣。

協進會理事長鄭邦鎮表示，在殖民統治時代，在只有「中國文學」沒有「台灣文學」的年代，台灣文學是壓迫和犧牲所鍛造出來的，如今台灣已是一個多元開放，民主自由社會，「台灣自己館」就是台灣與世界往來的創意與骨氣。

協進會秘書長蔣耀賢表示，1970年大阪萬博是亞洲第1次舉辦世界博覽會，這個號稱史上最成功的盛會，對於張良澤具有特別的意義。當年他從關西大學中國文學研究所畢業，體認到台灣文學是「世界弱小民族文學」，參觀完大阪萬博後，見識到多元的先進文明，仍下定決心回到戒嚴統治下的台灣，推動被當權者視為禁忌的台灣文學，也因為投入台灣文學研究而於1978年被迫流亡日本。

張良澤一生以守護台灣文學為職志，因為1980年228林家血案，悲憤而加入台獨聯盟，為台灣獨立運動全球奔走，直到台灣民主化，解除黑名單，1997年受邀回到台灣成立全世界第1個「台灣文學系」。

張良澤近年積極推動「台灣文學國家園區」的設立，希望台灣人能夠齊心保存台灣重要的文學資料，特別是許多在228與戒嚴時期被迫銷毀而殘存的文獻，以及許多文學創作者的一生的心血可以被完整保存，做為台灣永續的文化資產，逐步建立、充實台灣文化的主體內容。

台灣文學國寶張良澤（左）與台語詩人陳明仁（右），一生為台灣文學而生的骨氣。 （台灣文學國家園區協進會提供）

張良澤戴上「台灣自己館」表達支持行動。（台灣文學國家園區協進會提供）

張良澤親筆手書的「骨氣」2字。（台灣文學國家園區協進會提供）

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