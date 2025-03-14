阿嬤們端出私房好料！新人在「不老夢想125號」開婚禮派對超暖

新郎周孟寬和新娘高子雯支持銀髮就業，特別選在「不老夢想125號」舉辦婚禮派對。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/14 22:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天是白色情人節，33歲周孟寬和29歲高子雯舉辦婚禮派對，選擇在「不老夢想125號」餐廳宴客，用行動支持銀髮就業，不老料理人像在家裡辦喜事，端出拿手私房餐飲招待，讓新人在愛情不老之地接受祝福。

周孟寬與高子雯攜手走上紅毯，接受親朋好友的祝福，不老料理人也端上充滿幸福的料理迎賓招待，青銀共樂。「不老夢想125號」結合西洋古典和日式庭園風建築，大學是吉他社員的周孟寬同步舉辦音樂會，好友獻唱婚禮祝福，新人也一圓想讓朋友吃到外面吃不到的婚宴料理願望。

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高子雯由阿公阿嬤帶大，祖孫情深，到現在依然跟阿嬤睡同一張床，對老人服務特別有感。她看過不老騎士，印象深刻，先前聽到同事分享推動銀髮就業的「不老夢想125號」後，一直追蹤臉書想來看看，決定做為婚禮場地。

高子雯說，跟先生討論這場好友限定的婚禮派對時，心裡就很篤定要在「不老夢想125號」舉辦，有種同時能一圓支持銀髮創新服務夢的雙重喜悅，尤其這裡銀髮就業的阿嬤們，散發出很有氣質、很有自信的感覺，希望自己老了也能如此。周孟寬也分享說，第一次走進來時，可以感受到阿嬤們很親切也很健談，有種回家的感覺。

婚禮派對菜單上有新人許願的手工肉丸、紫心地瓜提拉米蘇以及手摘地景花草茶，不老料理人更結合有機和友善種植的食材入菜，如三杯天貝小饅頭堡、日式野菜玉子燒、阿公蔬食派等等，讓喜宴料理也能吃出驚喜、健康和美味。

一早忙著烹煮、擺盤，端出私房美味佳餚的不老料理人直言，這場婚禮就像自己嫁女兒、娶媳婦，感謝新人讓阿嬤們沾沾喜氣。不老料理人郭惠玲說，祝褔的話不多說，因為阿嬤用最真誠的愛，為新人準備餐點來獻上滿滿祝福。不老料理人也特別送上不老夢想情侶T恤、祝福早生貴子的親子T恤，祝福新人幸福久久。

新人在友人祝福中進場，開啟「不老夢想125號」首場婚禮 。（記者蔡淑媛攝）

不老料理阿嬤們端出新人指定和不老食光限定的私房料理，獻上滿滿祝福。（記者蔡淑媛攝）

婚禮音樂派對上，新郎、新娘和友人輪番高歌獻唱祝福新人。（記者蔡淑媛攝）

不老料理人說感覺就像自己娶媳婦或嫁女兒依樣開心準備喜宴餐點。（記者蔡淑媛攝）

不老夢想125號完成首場婚禮派對，不老料理阿嬤們開心一起祝福大合照。（記者蔡淑媛攝）

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