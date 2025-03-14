助攻高雄「雙旗之旅」 高餐大與旗山形象商圈促進會簽MOU

高餐大餐旅學院院長劉聰仁率領團隊至旗山商圈實地考察。（高餐大提供）

2025/03/14 16:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕國立高雄餐旅大學餐旅學院今天與旗山形象商圈促進會簽定合作備忘錄，適逢高雄市觀光局攜手雄獅旅遊推出新遊程「旗山旗津、雙旗之旅」引發話題，餐、旅合作意外助攻「雙旗之旅」！

高餐大餐旅學院與旗山形象商圈促進會今天下午正式簽訂「鏈結資源推動旗山商圈餐旅加值增能」合作備忘錄。

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高餐大說明，這次合作重點是結合雙方資源與專業，推動旗山商圈的餐旅產業升級，並透過大學社會責任（USR）計畫，促進地方經濟與社區發展，達成學校、學生與商圈三贏目標。

高餐大餐旅學院擁有餐旅管理所、旅館管理系、餐飲管理系及餐旅暨會展行銷系，具備豐富餐旅專業知識與實務經驗，這次合作將延續去年旗山商圈舉辦的「金猴獎美食及伴手禮推薦活動」，進一步提供商家輔導與支持。

合作內容包括協助旗山商圈完成「美食伴手禮導覽地圖」，作為商圈嘉年華活動的行銷推廣工具之一，並透過專業診斷與輔導，提升金猴獎美食業者的餐食品質與服務價值。

此外，高餐大將引導學生參與今年秋季旗山商圈的嘉年華音樂季活動，讓學生實際策展規劃與執行活動，累積實務經驗，這不僅能讓學生將課堂所學應用於實務場域，更能為旗山商圈注入年輕活力與創意，促進地方產業與文化的永續發展。

高餐大餐旅學院院長劉聰仁說，這次合作是USR大學社會責任計畫的重要實踐，透過與旗山商圈的緊密合作，學校將持續發揮專業優勢，協助地方產業升級，同時培養學生的實務能力與社會責任感。

旗山形象商圈促進會吳月鳳理事長說，期待透過與高餐大的合作，提升旗山商圈的觀光與餐旅品質，吸引更多遊客前來體驗旗山的美食與文化。

旗山老街是2023年全台最受歡迎老街，高餐大與旗山形象商圈促進會簽MOU，攜手提升餐旅品質。（觀光局提供）

高餐大餐旅學院院長劉聰仁與旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳簽署合作備忘錄。（高餐大提供）

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