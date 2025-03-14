歷經7年、10次流標 宜蘭市北館市場4月啟動耐震補強工程

南館市場（右）、北館市場（左），是宜蘭市最重要，人潮最多的傳統市場，南館去年已完成耐震補強，北館將在4月啟動。（宜蘭市公所提供）

2025/03/14 15:48

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市北館市場建築物啟用已逾50年，在7年前就評估需耐震補強，歷經經費申請等程序，以及10次流標，終於在日前以1051萬元完成招標，預計4月中旬施工，年底完工。市公所強調，施工期間，北館市場正常營業，不受影響。

南、北館市場是宜蘭市最重要的傳統市場，但兩市場建築物都已老舊，且經評估耐震能力不足；南館場啟用至今40餘年，有300多攤商營業，去年斥資2300萬元辦理耐震補強工程，已在去年5月完成。

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今年進行的北館市場耐震補強工程，市公所表示，市公所於107年起辦理宜蘭市公有零售市場耐震評估作業，北館市場耐震能力不足，公所積極向經濟部爭取前瞻計畫補助經費，受疫情、缺工、物價上漲影響，及規劃設計方案的調整，造成工程費大幅增加，市公所除向中央爭取補助經費773萬元，也獲宜蘭市民代表會同意編列240萬並追加200萬元，辦理耐震補強工程。

市公所指出，北館市場歷經耐震評估、經費申請、設計監造招標、規劃設計、變更設計及攤商協調等程序，歷經10次流標後，終於在3月7日第11次招標以1051萬元完成招標。

市公所表示，耐震補強施工預計4月中旬展開，將採擴柱補強工法，在不破壞原有柱體結構為前提，打除表面粉刷層，並在舊柱四周以設置鋼筋、澆置混凝土包覆，增加原有柱的尺寸，提升建築物雙向耐震能力及使用年限，期待補強後，讓建物韌性升級，達到「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震目標。

宜蘭市長陳美玲說，傳統市場為民眾採買民生物品場所，公共安全不能打折扣，南館市場已完成補強作業，北館市場有230餘攤商，耐震補強勢在必行，施工期間，市場照常營業，雖對攤商營業及民眾採買造成不便，但考量傳統市場每日往來人潮眾多，建物安全不容妥協，要請大家多多體諒。

宜蘭市北館市場建築物啟用已逾50年，歷經7年、10次流標，終於要在4月中旬啟動耐震補強工程。（宜蘭市公所提供）

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