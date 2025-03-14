無人機空拍易肇事路口找衝突點 交通部在雙北試辦AI改善計畫

路段交通可能的風險情境，AI辨識汽車（紅色）與機車（綠色）在車道混流行駛。（運輸研究所提供）

2025/03/14 15:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多縣市交通路口和燈號設計不良，交通部運輸研究所以無人機空拍影像後搭配AI分析，已協助9個縣市共12處易肇事地點的分析，可呈現路口的交通衝突情形；另外，也與台北市、新北市合作「汽機車混流衝突」、「左轉車道配置與行車動線」兩項先導測試計畫共9處路段，並分析新北市及公路局轄管共2處易肇事地點。

運研所指出，2021年到2023年間完成路口交通衝突分析，進行無人機空拍影像及交通應用的整合實驗，建構一套軟體平台進行交通衝突分析，並已協助9個縣市共12處易肇事地點的分析，可呈現路口的交通衝突情形，且具備車流特性資料的分析功能，提供道路管養機關精確的資訊以制定改善決策。

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運研所表示，為掌握道路上下游人車流互動及整體交通衝突成因，計畫將分析對象由路口擴大至路段。在路段上可能的交通風險情境、在車道上可能發生汽機車混流、左轉車與直行車衝突，在路側可能發生車輛停靠路側、車輛從路側駛出等衝突。

運研所指出，路段因空拍範圍較大，無人機飛行高度需較路口增加，在路段上方100至200公尺以俯視角度清楚拍攝路段人、車流動情形，再運用AI影像辨識技術將影像轉換成人、車流動的軌跡，最後透過軟體分析軌跡資料，找出路段易發生交通衝突的點位及型態，也就是較容易發生車禍的地方，以協助道路管養機關診斷路段可能的危險熱區。

運研所表示，有關路口交通安全改善，道路管養機關一般需蒐集並分析1至3年交通事故資料後，才能找出該路口的安全問題，並加以改善以防止事故繼續發生，屬於事後的改善。

為防範事故、降低潛在風險醞釀成死傷事故，運研所透過系列計畫可將蒐集資料時間縮短至5個月，以影像及量化數據診斷道路的交通衝突情形，以提出適切的改善措施，能有效提升規劃品質及作業效率。

去年的計畫已先探討路段的車道交通衝突議題，除發展更完整的道路交通衝突分析工具，並與台北市、新北市合作「汽機車混流衝突」、「左轉車道配置與行車動線」兩項先導測試計畫共9處路段，並分析新北市及公路局轄管共2處易肇事地點。

今年進行第2年計畫，挑選地點探討路段的路側交通衝突議題，包括公車進出站衝突、路外設施進出車流衝突，評估路段的交通安全；另同步挑選2處易肇事地點，協助道路管養機關依據交通衝突分析資料，參考交通工程相關設計範例進行交通工程改善。

標線導引不足及車道配置不佳導致「汽機車混流衝突」，AI辨識汽車（紅色）與機車（綠色）在左轉車道上游的行駛狀況。（運輸研究所提供）

「左轉車道配置」不佳，導致左轉待轉車輛干擾後方車輛直行。（運輸研究所提供）

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