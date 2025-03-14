客語認證學生占報考人數近3成 客委會：學校投入傳承有成

幼兒園進行客語沉浸式教學。（記者楊綿傑攝）

2025/03/14 15:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年第1次客語能力中級暨中高級認證明在全國16縣市35試區學校同步舉行，此次認證考試總報考人數達1853人，以學生比例28.82%最高，客委會表示，此展現學校教育對客語傳承的成果。

客委會表示，此次報名參與認證的1853人之中，學生占28.82%、教職人員占24.5%為多數；而公務人員報考人數則持續成長，顯見學校教育對客語傳承與扎根的投入，以及公部門對客語服務的能量可望提升。

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客委會提醒，認證當日請務必攜帶准考證及身分證明文件如身分證、駕照或健保卡等，以完成應試資格確認。若准考證遺失，可事先至認證報名網站下載列印，或於考試當日前往各試區之試務中心辦理補發。

此外，考生在應試前應再次確認試場資訊及相關注意事項，不得攜帶行動電話、呼叫器、平板電腦、智慧型穿戴裝置如智慧手錶、智慧手環等，以及鬧鐘、錄音設備如錄音筆、翻譯機或其他電子通訊設備進入試場；如需帶入試場，請務必關閉電源並取消鬧鈴設定，以免違規扣分影響成績。

客委會表示，過往常發生考生在准考證上書寫文字造成違規情事，自本次中級暨中高級認證起，口語及聽力測驗將提供作答準備草稿紙，提升考生應答便利性。

另外，哈客網路學院提供豐富的客語學習資源，包括「客語能力中級暨中高級認證－考試題型分析、得分策略」、「客語古文詩詞教材」等課程，考生可多加利用，做最後衝刺準備；而在客語能力認證網站－自學資源專區，亦可供下載試題樣卷及「線上試考」練習，以熟悉測驗試題、數位認證流程及題型介面。

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