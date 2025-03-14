最美花道台南林初埤木棉花季開幕 花開1成預估下週盛開

台南市白河林初埤木棉花季今天開幕。（記者楊金城攝）

2025/03/14 14:51

〔記者楊金城／台南報導〕被譽為全球最美花道之一，台南白河林初埤木棉花季今天（14日）開幕，全長866.5公尺的林初埤木棉花道目前花開僅1成，林初埤周邊花況則有5成，預計下週氣溫回升可迎來盛開美景。

台南市長黃偉哲、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍、白河區長董麗華、市議員王宣貿等人，今天為林初埤木棉花季開幕，黃偉哲表示，林初埤木棉花道已是全國知名景點，也是民眾打卡熱點，歡迎各地遊客來白河賞木棉，到東山喝咖啡，享受美好春日時光，見證這場美麗的花季盛會。

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董麗華指出，林初埤木棉花季明天（15日）至3月30日期間將舉辦系列精彩活動，包括定點導覽解說、愛地球贈樹苗、木棉音樂饗宴、按讚贈好禮等。在糖鐵舊鐵道則有市集，讓遊客在賞花之餘能品嘗美味的在地小吃。

此外，今年特別推出假日限定的「親子涼扇彩繪」活動，每日限量300份，讓遊客揮毫創作，為春日之旅增添難忘回憶。贈苗木在15、16、22、23日舉行，送完為止。

公所指出，假日期間南90線木棉花道路段僅供小客車單向通行並禁止設攤，遊客可將車輛停放大竹停車場，或選擇管制區外周邊道路沿線停車，也可搭乘免費接駁專車進入花道。花紀期間，接駁車每週六、日定點巡迴，每趟約20分鐘，遊客可多加利用。

林初埤木棉花季特別推出假日限定的「親子涼扇彩繪」活動，每日限量300份。（記者楊金城攝）

林初埤木棉花。（記者楊金城攝）

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