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    板橋站北捷轉乘環狀線將設新出入口 原步行12分將縮短至5分

    市府啟動「環狀線板橋站新增出入口統包工程」招標，今（14）日決標，將在板橋火車站東一門處新設新北環狀線板橋站出入口。（新北市捷運局提供）

    市府啟動「環狀線板橋站新增出入口統包工程」招標，今（14）日決標，將在板橋火車站東一門處新設新北環狀線板橋站出入口。（新北市捷運局提供）

    2025/03/14 14:47

    〔記者黃子暘／新北報導〕台北捷運板南線板橋站、高鐵、台鐵轉乘環狀線板橋站需步行一大段距離，初來乍到的乘客容易迷路，新北市捷運工程局長李政安指出，為改善環狀線與其他三鐵的轉乘動線，市府啟動「環狀線板橋站新增出入口統包工程」招標，今（14）日決標，將在板橋火車站東一門處新設新北環狀線板橋站出入口，將約12分鐘的轉乘時間縮短到5分鐘。

    現行北捷板橋站轉乘環狀線板橋站需出站轉乘，有環狀線5號出口步行至板南線3號出口的戶外路線、板橋車站內地下連通道室內路線，及板橋車站2樓聯絡空廊路線，並設有20分鐘內轉乘採合併里程計費。

    李政安表示，環狀線板橋站與台鐵、高鐵、北捷板橋站相連，每日人流量大，為能更縮短轉乘路徑並提升站體服務效能，市府規劃在環狀線板橋站新增第二出入口，完工後可將轉乘時間縮短至5分鐘。

    李政安說明，環狀線板橋站新增出入口採用地面型式，為3層樓高建物，並且搭配無障礙設施，預計2027年完工；啟用後，板南線轉乘環狀線可從台鐵地下一層上到一樓，走到東一門後就能進入新出入口，利用電梯、電扶梯或樓梯往上，通過收票口後可直達環狀線板橋站月台層，預估每日將有3萬名旅客受益。

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