竹子湖海芋季揭幕 白色情人節浪漫賞花

2025年竹子湖海芋季14日揭開序幕，以「芋想世界」為主題風格。（台北市產業局提供）

2025/03/14 15:00

〔記者林承鴻／台北報導〕2025年竹子湖海芋季今（14）日揭開序幕，白色海芋花田進入盛開期，北市府與北投區農會攜手輔導竹子湖農園，今年以「芋想世界」為花季主題風格，精彩活動包含例假日免費生態人文導覽解說、免費印卡讚及千元有找的竹子湖生態農園體驗等，海芋季舉行至4月27日止。

今天是白色情人節，海芋象徵真誠、純潔、純白的愛情花語，花季開幕活動上，來賓在象徵傳遞心意的明信片留下愛的宣言，祝福每一對情侶，愛如花般盛開「芋見幸福」。

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今年花季以「芋想世界」為主題風格，花農們親手打造別出心裁的海芋地景花藝設計。4/12-13、5/3、5/31、6/1有「巴島柑嬤店」市集，每天下午有海芋 · 繡球印卡讚活動，可現場印出自己拍攝的拍立得照片。3月15日至4月17日假日上午10點半和下午2點，各有1場生態人文導覽解說，無須報名，直接前往竹子湖入口停車場報到。

台北市副市長張溫德強調，全台唯一最大的純白海芋田就在北投竹子湖，從3月開始一直到6月，接續有海芋季及繡球花季，是台北市民春夏季踏青休憩的首選，也吸引全台各地的愛花人士來訪。

竹子湖海芋季從即日起至4月27日舉行，繡球花季則接棒於5月23日至6月22日舉行，花季期間產業局規劃系列精彩活動，包含例假日免費生態人文導覽解說及千元有找竹子湖生態農園體驗等。遊客能深度體驗竹子湖「賞花、溪遊、走讀、野宴」之旅，包括採海芋、導覽解說、品嚐山產野菜、下午茶、花藝DIY及購買園藝花卉等，美麗饗宴一次滿足。

有關「2025竹子湖海芋季」花況及交通資訊，可至海芋季官網（www.callalily.com.tw）查詢。活動期間例假日仰德大道及竹子湖地區實施管制，民眾自台北車站可搭乘260路公車，於「陽明山公車總站」下車，再轉乘108、124，並於「竹子湖派出所」公車站下車轉乘或步行前往竹子湖。

2025年竹子湖海芋季14日揭開序幕，以「芋想世界」為主題風格。（台北市產業局提供）

2025年竹子湖海芋季14日揭開序幕，以「芋想世界」為主題風格。（台北市產業局提供）

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