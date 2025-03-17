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    屏東菸酒店被砸 3人持槍街頭回擊 狂轟25槍釀5傷

    現場遺留的轎車彈痕累累，警方鑑識採證中。（記者羅欣貞攝）

    現場遺留的轎車彈痕累累，警方鑑識採證中。（記者羅欣貞攝）

    2025/03/17 10:54

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市瑞光南路今天（17日）凌晨1時許爆發街頭槍戰，造成5人受槍傷，目前戒護就醫中；警方初步調查，疑傳播妹遭侵害，傳播公司到菸酒行砸店，致菸酒行不滿，在街頭上演槍戰，初步了解菸酒行方面有3人分持手槍、步槍、霰彈槍，共開約25槍，所幸沒有路人遭波及，目前槍手尚未到案，警方全面追緝中。

    屏東警分局長林明波表示，事件起因可能是傳播小姐坐檯糾紛，引發兩派人馬尋仇，並與先前在萬丹鄉一起砸店事件有關，警方已鎖定涉案車輛及特定對象全力查緝中，之前傳播小姐疑遭侵犯部分，警方未接獲報案。初步了解，沒有幫派份子牽涉其中，將針對菸酒行、傳播公司進行約制，近日也會展開掃蕩勤務。

    據了解，傳播公司跟菸酒行因傳播小姐坐檯有糾紛，雙方在網路上發生口角衝突，研判開槍者是被砸店的一方，單方面向傳播公司一方開槍，從現場鑑識共發現有3種子彈，涉開槍者應有3人，分別持手槍、步槍、霰彈槍共開出25發。

    此外，5名傷者自行到兩家醫院就醫，警方拖回現場遺留的一輛深色轎車、兩輛停放在醫院的轎車，均為被開槍、屬傳播公司方所有的共3輛車，鑑識人員鑑識中。至於菸酒行的開槍方疑有2輛車，警方全力追緝下落。

    現場遺留的轎車彈痕累累，警方鑑識採證中。（記者羅欣貞攝）

    現場遺留的轎車彈痕累累，警方鑑識採證中。（記者羅欣貞攝）

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