4位國際學術巨擘5月訪台 諾貝爾得主入校與學子互動

諾科獎國際文教交流協會宣布將於5月邀請3位諾貝爾獎得主及1位圖靈獎得主，共4位重量級國際大師連袂來台與各界交流。（圖由諾科獎國際文教交流協會提供）

2025/03/13 15:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕諾科獎國際文教交流協會宣布將於5月邀請3位諾貝爾獎得主及1位圖靈獎得主，共4位重量級國際大師連袂來台，屆時除了將走入校園，舉辦專題演講或研討會，讓年輕學子有機會與國際大師接觸外，也將透過諾科獎台北峰會與社會各領域人士互動交流。

諾科獎國際文教交流協會所主辦的「2025年諾科獎台北峰會」，將於5月7至9日登場，今年邀請圖靈獎得主傑克·唐加拉（Jack Dongarra）、諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫（David W.C. MacMillan）、諾貝爾物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）、以及路易斯·J·伊格納羅（Louis J. Ignarro）等學術巨擘參與。

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諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮表示，今年峰會主題為「AI-超級運算改變研究方式」，期望搭建一個國際交流平台，共同探討未來人工智慧、綠色材料與生命科學等前瞻科技的發展趨勢。

朱愛蓮說明，3位諾貝爾獎得主與1位圖靈獎得主，將與台北市教育局合辦諾貝爾得主北市青年講座，也會與教育部青年署合辦全國諾貝爾得主偏鄉高中公益演講，並將在台北市大學公益演講。

同時，也計畫5月7日舉辦「超級貴賓之夜」，安排4位國際大師與100位各領域代表，親身互動交流，促成頂尖科學家與專家學者、企業領袖之間的深度對話，開啟跨界合作的契機。

朱愛蓮強調，過去團隊在國際上成功舉辦了諾貝爾論壇及峰會多年，今年首次於台北舉行諾貝爾峰會，台灣學子們將感受到，諾貝爾獎不再遙不可及，透過學者與企業主的對話，也得以探索研究題材和商業契機。

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