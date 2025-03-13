母山羌進玉山國家公園南安女廁 哭著被抱出來野放

玉山國家公園南安管理站有小山羌誤闖，被熱心的包車司機救出。（影片截圖）

2025/03/13 15:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮上月有台灣黑熊闖入玉里源城國小校園被老師撞見，本月11日又有小母山羌迷途闖入玉山國家公園南安管理站的廁所，發出的陣陣哭叫聲令遊客聽了好心疼，小黃司機進去女廁幫忙抱出小山羌進行野放！

玉山國家公園南安管理站女生廁所傳出陣陣哭叫聲，遊客進入女廁所查看，發現是一頭小山羌瑟縮在廁所角落，於是向現場的包車原住民小黃司機冉龍強請求協助，冉進入廁所將小山羌抱出來，由於小山羌受到驚嚇，呼吸急促還心跳加快，擔心牠過度緊迫，不斷哄牠「乖、要乖喔」，隨即將小山羌送至管理站後方林地野放，讓第一次近距離看到山羌的遊客超驚喜，直呼「太可愛了」。

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玉管處副處長邦卡兒海放南今天表示，玉山國家公園東部園區因保育良好，常有野生動物出沒，除了是台灣黑熊的家園，步道上也常有藍腹鷴等保育類野生動物，從遊客提供影片，小山羌可能是與母山羌走散而誤闖管理站。

他也呼籲，民眾如看到野生動物建議不要干擾，應保持距離慢慢離開，也不要隨意觸摸和餵食，影響其生活習性，如動物有受傷或受困情形，請應立即通報國家公園或林業及自然保育署等相關單位協助救傷，協助動物平安歸返山林。

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