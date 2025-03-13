為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    母山羌進玉山國家公園南安女廁 哭著被抱出來野放

    玉山國家公園南安管理站有小山羌誤闖，被熱心的包車司機救出。（影片截圖）

    玉山國家公園南安管理站有小山羌誤闖，被熱心的包車司機救出。（影片截圖）

    2025/03/13 15:50

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮上月有台灣黑熊闖入玉里源城國小校園被老師撞見，本月11日又有小母山羌迷途闖入玉山國家公園南安管理站的廁所，發出的陣陣哭叫聲令遊客聽了好心疼，小黃司機進去女廁幫忙抱出小山羌進行野放！

    玉山國家公園南安管理站女生廁所傳出陣陣哭叫聲，遊客進入女廁所查看，發現是一頭小山羌瑟縮在廁所角落，於是向現場的包車原住民小黃司機冉龍強請求協助，冉進入廁所將小山羌抱出來，由於小山羌受到驚嚇，呼吸急促還心跳加快，擔心牠過度緊迫，不斷哄牠「乖、要乖喔」，隨即將小山羌送至管理站後方林地野放，讓第一次近距離看到山羌的遊客超驚喜，直呼「太可愛了」。

    玉管處副處長邦卡兒海放南今天表示，玉山國家公園東部園區因保育良好，常有野生動物出沒，除了是台灣黑熊的家園，步道上也常有藍腹鷴等保育類野生動物，從遊客提供影片，小山羌可能是與母山羌走散而誤闖管理站。

    他也呼籲，民眾如看到野生動物建議不要干擾，應保持距離慢慢離開，也不要隨意觸摸和餵食，影響其生活習性，如動物有受傷或受困情形，請應立即通報國家公園或林業及自然保育署等相關單位協助救傷，協助動物平安歸返山林。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播