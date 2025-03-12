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    高雄鳳梨去年銷日創新高今訪世界最大鳳梨商 台日貿易穩定成長

    高雄市副市長羅達生今訪世界最大鳳梨供應商Del Monte Foods，由Del Monte日本商社片山社長親自接待。（讀者提供）

    高雄市副市長羅達生今訪世界最大鳳梨供應商Del Monte Foods，由Del Monte日本商社片山社長親自接待。（讀者提供）

    2025/03/12 14:50

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳梨去年外銷日本成長55%創新高，副市長羅達生今參訪世界最大鳳梨供應商Del Monte Foods截切工廠及香蕉催熟廠，促進雙方加強合作，穩定台日貿易供應鏈，維持銷日市場成長。

    2025日本東京國際食品展邁入第二天，高雄市副市長羅達生率9家農民團體及農企業參展，除了透過國際食品展開拓海外版圖外，今拜訪世界最大鳳梨供應商Del Monte Foods（台爾蒙食品），由Del Monte日本商社片山社長親自接待。

    Del Monte於1886年成立，總部位於美國加利福尼亞州舊金山著名食品製造及經銷公司。與Dole（都樂食品）、Chiquita（金吉達品牌國際公司）、Fyffes（愛爾蘭食品公司）並稱國際4大水果公司，為現今全球領先跨國鳳梨供應商。

    日本是台灣農產品最大外銷市場，依農業局統計，去年高雄鳳梨外銷日本4445公噸，外銷量比前年2856公噸成長55%，農業局持續開拓多元市場，攜手中央推動台灣鳳梨海外拓銷獎勵計畫，維持海外市場穩定成長。

    副市長羅達生等一行人，今參訪Del Monte截切工廠及香蕉催熟廠，目前高雄鳳梨透過Del Monte Foods供應日本市場，透過拜會維持貿易友好關係，成就台日水果穩健供應鏈，提升高雄首選農產品牌競爭力。

    農業局表示，截切蔬果產品成為現代消費者方便飲食重要選擇，台灣消費市場截切蔬果主要以水果盒形式大受歡迎，全台大型連鎖超市也能買到高雄截切蔬果，截切蔬果生產過程看似簡單，卻有很高技術門檻需求，經由這次拜會技術交流，奠定國內截切蔬果後續發展基石。

    高雄鳳梨去年外銷日本成長55%，創下歷史新高。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳梨去年外銷日本成長55%，創下歷史新高。（記者陳文嬋攝）

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