竹縣竹東、寶山部分區域約3636戶 3/19停水5小時
新竹縣竹東鎮、寶山鄉部分區域預計3月19日上午9點到下午2點，暫停供水5小時（含復水時間），影響約3636戶，台水公司請用戶留意。 （記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕台水公司第三區管理處表示，因辦理「寶山淨水場直流充電機更新」停電施工，寶山淨水場周邊的新竹縣竹東鎮、寶山鄉部分區域，預計3月19日上午9點到下午2點，暫停供水5小時（含復水時間），影響約3636戶，請用戶留意。
台水三區處表示，停水區域包括： 新竹縣竹東鎮：二重里（學府路、雲南路）、三重里（學府東路）、柯湖里（含周邊巷弄）。以及寶山鄉：山湖村、寶山村、三峰村、大崎村（含周邊巷弄）。
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該工程如遇雨天或因特殊原因致無法施工時，另擇期辦理。提醒上列影響地區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。
水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。
易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。而建築物的自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。