冷太久後又忽熱忽冷再吹南風 屏東愛文芒果慘剩2成

屏東愛文芒果受損嚴重。（記者陳彥廷攝）

2025/03/11 17:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕南屏東為愛文芒果盛產地，又以枋山、枋寮及獅子、春日鄉等最為知名，近年產區也往北擴大到新埤、來義等，不過，今年天候太過善變，導致本該要開始盛花或是結果的愛文芒果不僅開花率低，連結果率也低，除了枋山鄉外，枋寮、來義等鄉都有農民出聲喊「大歉收」，初估僅剩往年的2成產量，農業專業單位預計於下週農損最有辦法確定時進行現勘，確認災情及現金救助事宜。

「減產是僅剩下2成！」枋山鄉長羅金良說，去年接連的颱風不僅重創香蕉產量，由於愛文芒果當時正是蓄勢養壯之時，未料颱風接連襲來，是讓樹勢大不如前，而今年初又遇對屏東而言非常罕見的長期寒冷，以往對屏東頂多影響2天的寒流或是冷氣團，通通「冷好冷滿」，連恆春半島不再「恆春」。

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羅金良強調，農曆春節後的關鍵花期則是出現大太陽，且早在農曆年後即開始吹起影響芒果花最嚴重的溫暖南風，而且不是一路暖下去，是不斷的冷氣團、南風交替，讓原本樹勢就已虛弱的愛文芒果樹開不了花，就算開了花也結不了果，產量絕對大歉收，預估只剩往年2成。

不僅枋山鄉，枋寮、來義鄉現已亦都有果農出面向民代陳情，希望農業部考量氣候農損，能對農民進行天災的現金救助。對此，立委徐富癸指出，接獲農民陳情聯繫農業單位後，農業單位認為下週現勘時，是能勘災到最後一批花期的果樹，屆時現勘就能一次確定受損情形，不必再公文往返或再度現勘，他並提醒，若有農民希望能儘速將已無法結果的果樹剪枝後養土培肥，應在進行證據保全的拍照上傳「農產業天然災害現地照相」app或持照通報鄉公所後再剪枝。

此外，北屏東也有許多鄉鎮種植「土芒果」，今年亦是受到天候影響致歉收，因為產期較早，已先納入農業天然災害現金救助的範圍，但有北屏東鄉鎮公所的承辦人就希望提醒民眾，目前已納入救助者為「土芒果」，請民眾注意，愛文芒果若是經認可，會再發出專屬的農業天然災害現金救助公告。

屏東愛文芒果受到重創。（記者陳彥廷攝）

屏東愛文芒果受到重創。（記者陳彥廷攝）

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