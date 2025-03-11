南投水里星光市集轉型 每月辦2次、加碼抽獎拚永續

南投水里鄉水里溪畔星光市集，一改去年每逢週末舉辦，今年調整成每月舉辦2次，除避免市集活動疲乏，也能永續地方創生的推動。（記者劉濱銓攝）

2025/03/11 17:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉商圈創生共好協會，去年在流經水里市區的水里溪畔，每逢週末舉辦星光市集，惟去年汛期風災降雨頻仍，加上暑假後各地活動多，市集因「強碰」而被迫取消，今年協會為此調整成每月辦2次，並加碼舉辦抽獎，除避免市集活動出現疲乏，也讓攤商有休息空檔，藉此永續地方創生市集，增加水里夜間活動，帶動地方觀光發展。

協會表示，水里星光市集位在市區水里溪畔，運用完善的水岸步道空間，於週末夜間增加燈光照明、擺設攤位，無償提供小農、業者作為展售平台，並與周邊的旅宿業者互動，邀請住客參觀市集。

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市集除了農、特產品展售，也有音樂、人物素描等藝術表演，每逢週末夜晚，在市集聽著音樂與潺潺水聲，感受水岸沁涼溪風，漫步其間品嚐市集茶飲、小點，悠閒氛圍獲得遊客與居民不錯回響。

但因去年汛期颱風頻仍，以及週末常常下雨，之後下半年又因鄰近的日月潭花火節系列活動多，以致星光市集常因天氣與活動「強碰」而喊停。

協會說，為永續星光市集活動，並讓在地業者能持續響應，今年才轉變型態，以每個月2次的固定頻率舉辦，希望以更彈性的運作方式，並提前公告活動時程，讓居民與旅宿業能預先掌握時間，以提高市集人潮與效益。

尤其今年還會推出每季抽獎，只要在市集消費滿100元，就能獲得摸彩券，並於當季尾聲抽出獎品，盼提高遊客參與度，也創造市集的記憶點，即便遊客離開水里，未來若幸運中獎，也能想起在水里的旅遊記憶，有助再度重遊，嘉惠水里觀光。

南投水里鄉水里溪畔星光市集，去年每逢週末舉辦，卻因頻繁下雨，並與其他活動「強碰」而停辦，今年調整成每月舉辦2次，除避免市集活動疲乏，也能永續地方創生的推動。（記者劉濱銓攝）

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