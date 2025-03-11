渴望從「被照顧者」成為助人者！身障青年克服自身限制走進社會

7位參與培力的青年障礙類別不同，有3位是腦性麻痺，以及4位自閉症患者。（記者劉詠韻攝）

2025/03/11 17:34

〔記者劉詠韻／台北報導〕渴望從「被照顧者」成為助人者！曾獲台北市政府公益彩券盈餘基金補助的台灣牽牛花運動家長協會，今（11）日上午於身心障礙服務處發佈計劃成果分享，統計顯示身障青年經過涵蓋社會適應、心理支持及人際關係與團體動力等培力課程，有效提升他們對於自信心與社會的適應能力。

據了解，由台灣牽牛花運動家長協會主辦，並獲台北市政府公益彩券盈餘基金補助的「同心共創：身障青年社會參與弱勢族群關懷同舟計畫」，目的在於培養身障青年在社會中的信心、提高身障青年社會參與能力的實踐，並貼近弱勢族群的同理心關懷，進一步強化社會對身障者的支持。

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現場7位參與培力的青年障礙類別不同，有3位腦性麻痺，其中1位是視障者，4位是自閉症患者。一名身障青年母親表示，她期望孩子能夠融入社會並發揮自身價值，所幸透過台灣牽牛花運動家長協會熱烈響應，系統性且專業的培力課程，讓身障青年走入社區關懷據點，與長者互動，從而分享生命故事、旅遊足跡，參與共融遊戲，優化身障者與銀髮族的服務模式結合。

這項創新模式成功讓身障青年從「被照顧者」轉變為「助人者」，發揮生命韌性與創造力，獲得社會各界的高度肯定；根據統計，參與活動的長者滿意度超過90%，對身障青年的付出與努力表示肯定與讚賞。

實際上，這項計畫除了優化身障者與銀髮族的服務模式結合，也為台北市將來推動身障者社會參與提供可行的示範案例，協會期許透過計畫讓社會服務展現新的視角，讓身障青年獲得更多發展機會，創造新的可能。

團康活動。（記者劉詠韻攝）

團康活動。（記者劉詠韻攝）

7位參與培力的青年障礙類別不同。（記者劉詠韻攝）

議員王閔生辦公室主任黃文延。（記者劉詠韻攝）

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