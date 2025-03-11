好天氣剩1天！ 明白天飆30度 週四起全台有雨

明天各地仍是多雲到晴的好天氣，白天氣溫可近30度或以上。（資料照）

2025/03/11 17:30

〔記者林志怡／台北報導〕春季天氣變化相當迅速，近兩天白天氣溫溫暖如夏，明天各地仍多雲到晴，白天氣溫也可接近30度或以上，但週四起因鋒面靠近並停留在台灣上空，各地轉為有雨的天氣，且不時有雷雨發生，氣溫小幅度下滑，週日則有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響台灣，各地白天氣溫可下滑10度左右。

中央氣象署預報員張承傳指出，明天各地天氣穩定，感受溫暖，僅花東地區有零星短暫雨，各地白天氣溫可接近30度或以上，其中北部地區約28度、中部30度、南部31度、花東26至27度，但入夜後因鋒面接近，天氣將轉趨不穩定，首當其中的基隆北海岸、北部地區將有零星短暫陣雨或雷雨。

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張承傳說，這波鋒面週四至週六白天期間，將持續在台灣上空停留，各地都有陣雨或雷雨發生可能，尤其週四雨勢最明顯，各地都有機會出現短延時強降雨，西半部、基隆北海岸、花東要注意局部較大雨勢。

此外，張承傳提到，由於鋒面帶來的較大雨勢，各地也將略有下降，其中北部白天氣溫下滑至24至25度、中南部地區28至30度、花東地區26至27度，而鋒面帶來的對流強度預計在週五、週六減弱，各地雨勢相對趨緩，但中部以北、東北部仍有局部較大雨勢。

張承傳進一步指出，這波鋒面預計在週日通過台灣，後方的冷空氣可達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，各地氣溫將明顯轉冷，當日清晨、鋒面通過前，北部清晨氣溫仍有17度、中部20度、南部24度，但入夜、鋒面通過後，北部地區只剩12至14度，中南部地區則僅有14至15度。

另，張承傳說，這波冷空氣預計持續影響台灣至下週四，但下週一有一波較乾的空氣南下，各地逐漸轉乾，西半部有短暫雨或多雲，東半部地區有局部短暫雨，且目前預期週二清晨最冷，北部低溫僅12度、中部13度、南部14度，東部15至16度。

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