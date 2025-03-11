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    世界露營大會4月底貢寮區登場 百位青年學子投入國際志工培訓

    第95屆世界露營大會將在新北市貢寮區龍門露營渡假基地舉辦，新北市教育局與世界露營總會（FICC）招募100多名高中職、大學學子參加國際志工培訓。（圖由新北市教育局提供）

    第95屆世界露營大會將在新北市貢寮區龍門露營渡假基地舉辦，新北市教育局與世界露營總會（FICC）招募100多名高中職、大學學子參加國際志工培訓。（圖由新北市教育局提供）

    2025/03/11 13:16

    〔記者黃子暘／新北報導〕第95屆世界露營大會將於4月25日至5月4日在新北市貢寮區龍門露營渡假基地舉辦，新北市教育局長張明文指出，教育局與世界露營總會（FICC）招募100多名高中職、大學學子培訓，培育國際志工人才進行國際服務學習。新北市露營暨露營車協會理事長王威元表示，世界露營大會睽違35年將再次在台灣舉行，將有助學子結交異國好友。

    教育局說，市府鼓勵學生參與國際性活動，加強國際交流、強化外語能力，因應即將到來的世界露營大會，市府招募學生參與大會國際志工，透過服務學習協助國外夥伴增進對台灣文化的暸解，並向世界展現台灣的熱情、友好；志工培訓課程包括帶領學生認識營地環境、路線試走、服務工作模擬、露營區安全機制初級急救及無線電使用等實務內容，讓志工學子清楚任務。

    王威元表示，世界露營大會對與會者來說是場難得的國際體驗，透過志願服務，不僅能結交不同文化背景的朋友，還能拓展國際視野，也向世界展現台灣獨特魅力。

    參與志工培訓的林口高中學生張佑誠說，盼藉由擔任國際志工學習隨機應變能力，這次參加培訓，學到許多露營技能。

    醒吾高中學生陳侑琳分享，希望藉由這次志工服務加強自己的英語溝通能力，即時幫助需要協助的外國朋友。

    暨南國際大學學生蔡佳恩說，自己從國小開始就參與志願服務，目前已完成250個小時的服務學習，盼這次以優質服務迎接來自世界各地的露營愛好者，讓異國好友感受台灣的熱情。

    教育局補充，透過世界露營大會國際服務志工學生培訓，讓新北青少年展現服務的熱情和專業，進而促進國際交流，市府將持續爭取跨國跨界合作機會。

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