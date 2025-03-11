留住「萬寶龍」寶寶 雲林未來3年預計增設96班幼幼班

因應萬寶龍計畫催生成功後續的托育需求，雲林縣府預計至116學年度增加96班幼幼班。（記者黃淑莉攝）

2025/03/11 13:28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府去年推出2年6億元的「萬寶龍」計畫，第1年催生成功新生兒人數有6923人，比前年增加逾一倍，縣府盤整育兒空間因應托育需求，希望把「萬寶龍」寶寶留在雲林，教育處表示，推估全縣公私立、非營利、準公共幼兒園114至116學年度可陸續新增96班幼幼班，可招收1268名2歲幼童。

縣府教育處指出，去年與今年出生的「萬寶龍」寶寶，預計在115、116學年度會就讀幼幼班，若以8成計算預估會有6000多名萬寶龍寶寶留在雲林就讀，因此計畫增設幼幼班滿足家長的需求。

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教育處統計，目前全縣公私立幼兒園有151所，包括國小附幼52所、鄉鎮市立20所、非營利9所、準公共59所、一般私幼11所，其中幼幼班就讀人數有3143人、小中大班有1萬4286人。

教育處說，配合公私立幼兒園師生比在115學年度為1比12，幼幼班1比8，並評估幼兒園的教室空間、核定招收人數，114至116學年度鄉鎮市立幼兒園可新增24班、384個名額，國小附幼8班、96個名額，準公共幼兒園57班、684人，私立幼兒園7班、104人。

教育處表示，目前盤整推估總計可增加96班幼幼班、增加1268個名額，加上原本3143人的量能，至116學年度幼幼班可招收4411人，另目前斗六、斗南、崙背及北港有4所申請新設立私立幼兒園，加上未滿3歲幼童有的家長會送到托嬰中心或居家保母。

教育處強調，鄉鎮市立幼兒園因教室空間限制，增設幼幼班有多數要改善廁所及設備，還有師生比規定幼幼班為1比8，幼兒園人力成本提高，這些問題縣府會積極向國教署爭取經費補助，另也會加強合格教保服務人員培育，增加縣內教保人員量能。

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