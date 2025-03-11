為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    留住「萬寶龍」寶寶 雲林未來3年預計增設96班幼幼班

    因應萬寶龍計畫催生成功後續的托育需求，雲林縣府預計至116學年度增加96班幼幼班。（記者黃淑莉攝）

    因應萬寶龍計畫催生成功後續的托育需求，雲林縣府預計至116學年度增加96班幼幼班。（記者黃淑莉攝）

    2025/03/11 13:28

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府去年推出2年6億元的「萬寶龍」計畫，第1年催生成功新生兒人數有6923人，比前年增加逾一倍，縣府盤整育兒空間因應托育需求，希望把「萬寶龍」寶寶留在雲林，教育處表示，推估全縣公私立、非營利、準公共幼兒園114至116學年度可陸續新增96班幼幼班，可招收1268名2歲幼童。

    縣府教育處指出，去年與今年出生的「萬寶龍」寶寶，預計在115、116學年度會就讀幼幼班，若以8成計算預估會有6000多名萬寶龍寶寶留在雲林就讀，因此計畫增設幼幼班滿足家長的需求。

    教育處統計，目前全縣公私立幼兒園有151所，包括國小附幼52所、鄉鎮市立20所、非營利9所、準公共59所、一般私幼11所，其中幼幼班就讀人數有3143人、小中大班有1萬4286人。

    教育處說，配合公私立幼兒園師生比在115學年度為1比12，幼幼班1比8，並評估幼兒園的教室空間、核定招收人數，114至116學年度鄉鎮市立幼兒園可新增24班、384個名額，國小附幼8班、96個名額，準公共幼兒園57班、684人，私立幼兒園7班、104人。

    教育處表示，目前盤整推估總計可增加96班幼幼班、增加1268個名額，加上原本3143人的量能，至116學年度幼幼班可招收4411人，另目前斗六、斗南、崙背及北港有4所申請新設立私立幼兒園，加上未滿3歲幼童有的家長會送到托嬰中心或居家保母。

    教育處強調，鄉鎮市立幼兒園因教室空間限制，增設幼幼班有多數要改善廁所及設備，還有師生比規定幼幼班為1比8，幼兒園人力成本提高，這些問題縣府會積極向國教署爭取經費補助，另也會加強合格教保服務人員培育，增加縣內教保人員量能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播