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    PM2.5來襲 台南空品變差將持續至13日午後

    氣象署已發布西半部地區濃霧特報，雲嘉南地區空品皆轉差，今日早上霧茫茫一片。（記者洪瑞琴攝）

    氣象署已發布西半部地區濃霧特報，雲嘉南地區空品皆轉差，今日早上霧茫茫一片。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/11 11:05

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市環保局今（11）日發布「紅色」空氣品質警訊，由於今日起受高壓迴流與濃霧影響，易致空品不良，PM2.5測值升高，南市環保局已成立防治指揮中心啟動應變措施，並呼籲民眾做好自我防護，預估13日午後新一波東北季風增強，空品逐步改善。

    西半部地區氣象署已發布濃霧特報，雲嘉南地區空品皆轉差。南市環保局指出，受到高壓迴流影響，且西半部地區有大範圍濃霧，台南市位於背風面，擴散差。今日上午7時新營、安南及台南測站已達到對所有族群不健康等級。

    環保局表示，近中午陽光照射地表升溫使海風明顯，環境風場轉偏北風吹拂，中部地區污染物將有機會傳遞至南市，水平及垂直擴散條件雖有轉佳，但是PM2.5仍以對敏感族群不健康為主。

    環保局表示，13日前大部分時間風弱，「清晨~上午」空氣易轉差；「下午、晚上」稍微好轉，13日午後起新一波東北季風增強，空品逐步改善。

    南市環保局長許仁澤表示，已啟動應變減緩空污，私部門工廠工地執行相關減排應變措施，以減緩這波空氣污染。他並提醒民眾，近日早晚溫差大，清晨易起霧，空品轉差風險較高，外出記得做好防護，戶外活動建議先查詢空氣品質。

    台南空品變差，南市環保局發布「紅色警訊」。（環保局提供）

    台南空品變差，南市環保局發布「紅色警訊」。（環保局提供）

    新營、安南及台南測站PM2.5已達到對所有族群不健康等級。 （南市環保局提供）

    新營、安南及台南測站PM2.5已達到對所有族群不健康等級。 （南市環保局提供）

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