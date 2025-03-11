中市消防局第一大隊 獲贈2部大型空拍機助救災

豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬夫妻，今天各捐贈1部搭配熱顯像功能和投擲器的大型空拍機供台中市消防局第一大隊救災使用，以利迅速搜尋和救災。（記者歐素美攝）

2025/03/11 13:11

〔記者歐素美／台中報導〕新光三越百貨公司氣爆時，台中市消防局曾派出空拍機熱顯搜尋，豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬夫妻，今天各捐贈1部搭配熱顯像功能和投擲器的大型空拍機供台中市消防局第一大隊救災使用，以利迅速搜尋和救災。

豐原惟美獅子會全體獅友及梁淞貴、蕭淑芬夫妻，各捐贈1部搭配熱顯及投擲器的大型空拍機，供中市消防局第一大隊暨所屬分隊使用，在火災現場，能升空俯視火災現場，可觀察研判火勢走向及煙流，讓救災人員得到更多的救災資訊，避免人命傷亡及有效部署搶救；水域救災方面，可吊掛救生圈、魚雷浮標等，投擲給待救者使用，提升消防人員救災能力與救災量能。

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台中市消防局第一大隊長吳章銘表示，目前該大隊有1部消防局配發的小型空拍機，消防局也有意在今年採購大型空拍機，因大型空拍機救災和搜尋功能更大，可吊掛1.5公斤投擲器，可發揮迅速救人功能，縮減消防人員救災時間。

吳章銘表示，新光三越氣爆時空拍機發揮很好的搜尋效果，空拍機不受限空間位置，可到達地面人員看不到的點，今天獲贈的2部大型空拍機搭配熱影像，在工廠大火中可用熱顯像判別起火位置，發揮救災效果。

豐原惟美獅子會長曹淑媛表示，為社會盡心力是該獅子會成立宗旨，二部空拍機可幫助救災人員掌握現場狀況，對救災一定有幫助；蕭淑芬則說，消防設備日新月異，她不知消防救災目前最需要什麼，透過台中市義消總隊第一大隊長陳豐榮牽線做公益，希望盡棉薄之力。

第一義消大隊長陳豐榮表示，這是第一次有民間社團捐空拍機給台中市消防局使用，二部大型空拍機功能較多，台中工廠數量多，在救災上可發揮功能；台中市政府消防局表示，將善加運用此無人機，提升災害應變能力，保障救災人員、民眾的生命財產安全。

豐原惟美獅子會及梁淞貴、蕭淑芬夫妻捐贈的2部大型空拍機，將有助消防隊迅速搜尋和救災。（記者歐素美攝）

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