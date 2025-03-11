基隆捷運追加預算暴增被打回票 侯友宜：希望有好的結果

基隆捷運追加預算被打回票，新北市長侯友宜受訪說，目前按照進度報給中央審核，北北基都會充分溝通，希望如期有好的結果。 （記者陳奕劭攝）

2025/03/11 13:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕攸關基隆民眾聯外交通的基隆捷運工程，昨天（10日）傳出經費暴增，主責單位新北市政府從原本估算696.89億元向中央申請大幅追加預算至1261.54億元，結果被打回票，2033年完工時間可能延宕。對此，新北市長侯友宜今天（11日）受訪說，目前按照進度報給中央審核，北北基都會充分溝通，希望如期有好的結果。

基隆捷運由新北市政府主責興建與營運，去年1月底行政院核定綜合規劃，核定經費696.89億元，目前正辦理經費審議，基隆市長謝國樑昨天在市議會臨時會透露預算追加訊息，讓基隆民代憂心通車時間延宕。

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新北市捷運局說明，考量工程原物料上漲，因此去年底提出工程經費1261.54億元，由於超出行政院核定範圍內，今年2月依交通部意見修正工程經費至697億元，後續待中央核定後辦理工程發包作業，預算不足於工程決標後檢討並啟動修正財務計畫。

對此，侯友宜表示，興建基隆捷運的過程中，他們都按照進度報給中央政府審核，北北基都會做好充分地溝通，他們希望都能夠如期在今年有一個好的結果。

侯友宜參加「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」，聽取廠商解說。（記者陳奕劭攝）

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