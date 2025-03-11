在野黨再拋修法解套老舊核電廠延役 環團籲先修「核安三法」

全國廢核行動平台今（11）日召開311福島核災14週年記者會，強調不能只要核電不顧核安，並呼籲應先將「核安三法」列入優先修法法案。（記者陳嘉怡攝）

2025/03/11 11:20

〔記者陳嘉怡／台北報導〕核三廠2號機組是台灣最後一座運轉中核電機組，將在今年5月除役，但在野黨欲在立法院本會期推動修法解套老舊核電廠延役問題。全國廢核行動平台今（11）日召開311福島核災14週年記者會，強調勿忘福島核災教訓，不能只要核電不顧核安，呼籲應先將「核安三法」列入優先修法法案，並推動核廢選址立法，先談核安和核廢議題，才能資格談核電。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，福島核災已過去14年，然而核災污染仍是進行式，按照目前福島核電廠燃料棒碎片清除作業的進度，幾乎不可能在日本政府宣稱的目標2051年清理完成，該計畫去年11月首次進行試驗性回收，碎片總量880噸，僅回收0.7克，清除之日遙遙無期。

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崔愫欣表示，在野黨之前表示將在立法院本會期推動「環境基本法」、「氣候變遷因應法」把非核家園政策改為非碳家園，並修法讓核電廠的使用年限從40年延長到60年，但在提案中卻未討論到任何老化風險、延役成本及安全評估，強調勿忘福島核災教訓，先有核安才有資格談使用核電。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，上週核三廠發生冷卻塔燃燒火災，但當地居民在事發當下除了看新聞和社群毫無所悉，顯示台電和政府對於核災事故應變的準備不足；根據福島核災經驗，核電廠半徑30公里內的居民應撤離，而台灣核三廠30公里就有6萬人，但之前核安演習卻僅針對3公里內的範圍進行疏散，範圍過小也缺乏民眾實際參與，當事故不幸發生時，民眾能否即時配合疏散讓人質疑。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅認為，立法院應該優先推動「核子事故緊急應變法」、「核子損害賠償法」、「核子反應器設施管制法」修法，明確規定核子事故緊急應變計畫的範圍不得小於30公里、擴大核子事故賠償範圍、刪除每起事故最高賠償42億元的限制等規定，以及增加對選址的規範，應強調採用國際最高安全標準。

針對工商界人士力促台灣使用核電，媽媽氣候行動聯盟專案經理黃品涵表示，台灣用電56%都來自工業用電，工業必須負擔能源責任，而非要求政府和全民一起承擔環境影響；因應國際趨勢，AI和半導體要用的就是再生能源，再生能源不包含天然氣和核能，在時間和經濟考量上，核電和天然氣都並非最佳的能源解方。蔡雅瀅補充，台灣應該積極節能、發展再生能源，並儘速盤點地熱等再生能源的發展潛力。

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