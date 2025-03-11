公婆硬要媳婦天天煮飯！搞到廚房燒毀下逐客令 網笑：人妻故意的

近日有網友分享身為媳婦下廚的糗事，引發討論。示意圖。（資料照）

2025/03/11 00:33

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新婚媳婦不會下廚，結果最後連廚房都燒了！近日一名人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》分享婚後遭遇，婆家規定她每天下班要煮飯，儘管她坦言自己不太會煮，婆婆仍堅持「煮久了就會」。但沒想到，這場「廚藝磨練」最終導致婆家兩老食物中毒，最後一次甚至還因為忘了熄火釀成廚房火災，讓婆婆崩潰大罵，「妳這個掃把星！」

綜合貼文內容，人妻婚前同居時，都是老公負責下廚，每當她想展現「賢慧」一面，不是菜沒煮熟就是整鍋燒焦，老公甚至多次警告她別進廚房。但婚後婆婆堅持要她煮飯，還說「熟能生巧」，老公雖然心知肚明，但也只能安慰她「妳就煮吧，一星期內他們就會放棄」。

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老公安慰：可以回去過兩人世界

然而人妻的料理功力仍讓公婆措手不及，剛開始先是因為肉和海鮮沒冷藏導致兩老食物中毒送醫，但婆婆卻仍不死心，繼續要求她煮飯。直到某天她煮完忘記關火，導致廚房燒起來，婆婆終於忍無可忍，當場下逐客令，要夫妻倆搬出去住。老公安慰她沒關係，「至少可以回去過兩人世界。記住！下次別再碰廚房。」

貼文曝光後，引來大批網友笑翻，紛紛留言，「妳贏了」、「以實力打敗魔法！」直言，「當傻媳婦也是一個方法」、「好恐怖的女人，但…恐怖的女人最好命」。然而，也有不少人懷疑人妻是故意的，「不知道海鮮跟肉要冰，真的有點扯」搞笑表示，「我覺得妳是故意的，但我沒有證據」；但也有人認為「故意的挺好的」直言，「至少最後婆婆學乖了」。

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