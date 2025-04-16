朱立倫護航納粹裝是「諷刺綠共」 民進黨轟失格：暴露國民黨獨裁本質

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/04/16 14:39

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨青年軍罷免領銜人宋建樑昨赴新北檢應訊時，竟公開佩戴納粹臂章、手持希特勒著作《我的奮鬥》，並行納粹致敬手勢，嚴重傷害台灣國際形象，國民黨主席朱立倫卻聲稱這是在「諷刺綠共」；對此，民進黨發布聲明抨擊朱立倫嚴重失格，展現國民黨對人類歷史的無知、對轉型正義的忽視，朱的護航行徑也代表台灣主要在野黨領袖對納粹大屠殺的無知與輕蔑，更讓國民黨獨裁本質露出馬腳。

針對朱立倫稍早受訪稱，國民黨青年軍穿納粹臂章敬禮是在「諷刺民進黨的惡質獨裁，因為民進黨就是綠共」，民進黨痛批朱立倫嚴重失格，應收回不倫不類的比喻，並向600萬大屠殺受難者家屬與遺族道歉，納粹大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行，朱立倫不應該以輕蔑的政治語言回覆，而是要以最嚴肅且沉重的態度面對錯誤。

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民進黨指出，朱立倫出面回應此事竟然完全沒有道歉，連最基本的表達遺憾都說不出口，反而全力護航，稱國民黨青年軍的行為是在「諷刺綠共」，朱的護航行為，比國民黨青年軍「納粹敬禮」還嚴重，代表著台灣主要在野黨領袖對納粹大屠殺的無知與輕蔑，甚至讓人懷疑，國民黨是否為「納粹大屠殺否定者」，朱立倫的護航行徑已讓國民黨獨裁本質露出馬腳。

民進黨表示，過去40年來民主化過程中，民進黨始終站在護衛台灣民主的第一線，台灣社會經由全台灣人民的努力，我們已經可以非常驕傲地向世界展現，台灣是亞洲地區民主自由的燈塔，多年來，民進黨政府更致力於爭取國際的認同，堅定與理念相近的國家的情誼，就是要與世界並肩同行。

民進黨痛批，國民黨這個獨裁政黨始終沒有因為台灣民主化而進化，根深蒂固的專制本質從行為及言語中皆表露無遺；不僅如此，更不斷做出讓傷害台灣國際形象的行為，選擇與邪惡軸心國家站在一起，與民主同盟的理念背道而馳，令人感到極度沉重且遺憾。

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